Non solo Ortigia: 5 quartieri di Siracusa che raccontano una storia diversa della città

La storia di Siracusa antica è la storia di una delle più influenti città della grecità d’Occidente. Fondata nell’VIII secolo a.C. dai coloni corinzi, la città sorse su un territorio già ricco di testimonianze indigene e di contatti precoloniali. Come raccontano Tucidide e Cicerone, e come conferma la ricerca archeologica, Siracusa conobbe uno sviluppo rapidissimo: dal nucleo originario di Ortigia si espanse in pochi decenni fino a comprendere altre quattro aree urbane sulla terraferma, diventando così la celebre Pentapoli, la città dalle “cinque città”.

La Pentapoli: i cinque quartieri dell’antica Siracusa

Ortigia: il cuore originario della città



Ortigia è l’isola su cui nacque Siracusa. Con una superficie di circa 1 km² e una popolazione attuale di poco meno di 4.000 abitanti, rappresenta ancora oggi il centro storico e simbolico della città. Il nome deriva dal greco antico Ortygía, legato alla parola ortyx (quaglia). Nell’antichità esistevano varie località mediterranee con questo nome, a testimonianza del valore simbolico del toponimo.

Acradina: la “terra dei peri selvatici”

Acradina (o Akradina), il cui nome significa “terra dei peri selvatici”, era uno dei più estesi quartieri dell’antica Siracusa. Si trovava a nord di Ortigia e comprendeva un’ampia area oggi occupata dalla Borgata Santa Lucia e da parte del centro urbano moderno. Era separata da Tiche dalle mura di Gelone, ancora identificabili nei pressi di via Ludovico Mazzanti.

Neapolis: la città nuova

Neapolis era il “quartiere nuovo” della Siracusa greca e ospitava edifici monumentali come il celebre Teatro Greco. La moderna zona di Neapolis si è sviluppata soprattutto negli anni Cinquanta e Sessanta, crescendo in modo rapido e poco regolamentato. Oggi è uno dei poli economici e commerciali più importanti della città, sede di uffici, negozi e attività produttive.

Tiche: il quartiere della Dea Fortuna

Tiche (Tyche) era un quartiere residenziale il cui nome potrebbe derivare dalla dea della Fortuna, alla quale, secondo le fonti antiche, era dedicato un tempio. Un’altra interpretazione lega il nome a Sike (fichi), simboli di fertilità e prosperità, attributi tipici della dea. Tiche si trovava vicino alle latomie dei Cappuccini ed era delimitata dalle mura di Gelone. Oggi include anche le aree di Santa Panagia e Scala Greca.

Epipoli: la città “sopra la città”

Epipoli, il cui nome deriva dal greco Epipoleis (“sopra la città”), sorgeva sull’altopiano a nord-ovest di Siracusa. Era l’area più fortificata della Pentapoli e ospitava il poderoso Castello Eurialo, uno degli esempi più imponenti di architettura militare greca. Era attraversata dal canale Galermi e comprendeva villaggi come Miano e Belvedere, fino a raggiungere i 147 metri di altitudine.

Una città che continua a raccontare la sua storia

La struttura della Pentapoli e i toponimi sopravvissuti fino all’età moderna mostrano come Siracusa antica fosse una polis complessa, articolata e strategicamente organizzata. Oggi, questi cinque quartieri originari rappresentano non solo un patrimonio storico, ma anche un filo conduttore che permette di leggere l’evoluzione della città attraverso i secoli.