“Note di solidarietà” per Gaza a Siracusa: una serata che ha unito cultura, impegno e solidarietà

La serata “Note di solidarietà”, promossa nei giorni scorsi dai Giovani democratici a Siracusa, ha registrato una partecipazione straordinaria, con la presenza di circa un centinaio di persone.

Un aspetto particolarmente significativo è stata l’ampia partecipazione dei giovani, che hanno scelto di vivere insieme questo momento di musica e solidarietà, confermando ancora una volta che le nuove generazioni sono pronte a impegnarsi e a farsi portatrici di valori di pace e giustizia. Accanto a loro, numerosi cittadini, anche provenienti da diversi centri della nostra provincia, hanno preso parte all’iniziativa, contribuendo così a rafforzare un senso di comunità allargata e di solidarietà condivisa.





Durante la serata, la fusione tra arte e impegno sociale si è espressa pienamente: le note, i racconti e i momenti di riflessione hanno dato vita a un’esperienza intensa ed emozionante in cui la cultura si è intrecciata con l’urgenza di agire concretamente.

Grazie alla generosità di chi ha partecipato, è stata raccolta una somma notevole che sarà interamente devoluta a Medici Senza Frontiere, organizzazione che ogni giorno opera in condizioni difficilissime per portare cure e assistenza alla popolazione civile di Gaza.