Noto, al via la gara per la riqualificazione di largo Rattazzi: diventerà una piazza pedonale

Parte ufficialmente il progetto di riqualificazione di Largo Rattazzi, nel cuore del centro storico di Noto. È stata avviata la gara d’appalto per il rifacimento dell’area antistante la storica Loggia del Mercato, che sarà trasformata in una piazza pedonale, con nuovi arredi urbani e spazi verdi.

A darne notizia è il sindaco Corrado Figura, che parla di “nuova veste e nuova luce” per uno dei luoghi simbolici della città. L’intervento mira a restituire centralità e vivibilità a Largo Rattazzi, rendendolo un nuovo punto di riferimento per cittadini, giovani e visitatori.

“Ogni angolo della città merita attenzione e valorizzazione – spiega il primo cittadino – soprattutto quelli che si trovano nel cuore del centro storico. Questo intervento consentirà di rivalutare un’area importante, anche in considerazione della sua posizione davanti alla Loggia del Mercato”. I lavori, infatti, accompagneranno il periodo dell’Infiorata di Noto, in programma dal 15 al 19 maggio e dedicata quest’anno al tema della Pop Art, rafforzando ulteriormente l’immagine culturale e turistica della città.