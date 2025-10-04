Noto, Corrado Figura “Sindaco dell’anno” per la rivista Food and Travel Italia

Il sindaco di Noto, Corrado Figura, è stato insignito del prestigioso titolo di “Sindaco dell’Anno” nel corso della cerimonia organizzata dalla rivista Food and Travel Italia.

A consegnare il premio sono stati l’editore Pamela Raeli e la giornalista Rai Monica Caradonna, alla presenza del direttore Bruno Vespa.

Nelle motivazioni ufficiali si sottolinea come l’amministrazione guidata da Figura abbia dato a Noto “una regia che unisce cultura, turismo e rigenerazione urbana: valorizzare senza snaturare, riaprendo luoghi e trasformando il patrimonio in servizi”. “La governance partecipata e la costruzione di un racconto coerente della destinazione hanno, infatti, consolidato l’identità e la qualità dell’accoglienza nella capitale del Barocco, con scelte strategiche orientate anche alla destagionalizzazione”.