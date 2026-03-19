Noto, Dalila Cultrera si laurea in Giurisprudenza in quattro anni: un traguardo record alla Kore di Enna

Un percorso accademico brillante, concluso in tempi record e con uno sguardo internazionale. È quello di Dalila Cultrera, 22enne di Noto, che ha conseguito la laurea in Giurisprudenza all’Università Kore di Enna in 4 anni accademici.

Iscrittasi nell’anno accademico 2021/2022, Dalila ha completato il corso di studi nel 2024/2025. Un risultato tutt’altro che comune per la facoltà di Giurisprudenza, il cui corso di laurea magistrale ha durata di 5 anni: secondo quanto emerge, sarebbero pochissimi (forse solo due) casi del genere nella storia dell’ateneo di Enna.

La giovane, che coniuga l’impegno universitario con quello politico dopo essere stata nominata responsabile provinciale delle politiche giovanili di Fratelli d’Italia, ha conseguito il titolo con la votazione di 101, discutendo una tesi in diritto comparato pubblico sotto la guida del relatore Fausto Vecchio.

Il lavoro, dal titolo “Il diritto di espatrio a Cuba: evoluzione normativa, prassi amministrativa e confronto con le politiche migratorie statunitensi, con analisi del caso di repressione delle mobilità nei confronti di Yoani Sánchez”, affronta un tema di grande attualità. Al centro dello studio, l’analisi del sistema cubano in materia di libertà di movimento, messo a confronto con le politiche degli Stati Uniti, con un focus sul caso della giornalista e attivista Yoani Sánchez.

Un elemento particolarmente significativo è rappresentato dall’origine della ricerca: la tesi nasce infatti da un viaggio a Cuba, durante il quale Dalila ha potuto osservare direttamente una realtà profondamente diversa da quella europea, trasformando l’esperienza personale in un approfondimento accademico.