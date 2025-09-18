Noto diventa Bollywood, cominciate le riprese di Cocktail 2

Il centro storico di Noto torna per l’ennesima volta set cinematografico e lo fa ospitando le riprese di Cocktail 2, sequel del fortunato film indiano del 2012 diretto da Homi Adajania e con protagonisti Shahid Kapoor, Kriti Sanon e Rashmika Mandanna. Le riprese si svolgeranno anche a Catania: come trapelato dai social il sequel rappresenta il “capitolo siciliano” della storia narrata dal regista.

Così come scritto da www.ndtv.com, la produzione è targata Maddock Films e Luv Films, e punta a un’uscita prevista per la seconda metà del 2026. Produzione che rientra nell’industria cinematografica di Mumba, ex Bombay, in India, indusitra che viene comunemente chiamata Bollywood, proprio in riferimento alla più famosa Hollywood.

Dalle foto trapelate ieri, a Noto sarebbe stata girata la scena di un matrimonio, con gli sposi che scendono dalle scale della Cattedrale. Il set cinematografico resterà allestito anche nei prossimi giorni, con Noto che si conferma meta appetita per le produzioni cinematografiche e televisive. Fino a qualche mese fa, infatti, ha ospitate le riprese della nuova serie Netflix di Ficarra e Picone, senza dimenticare alcune scene de Il Commissario Montalbano, della serie Immaturi, del musical Cyrano di Joe Wright.