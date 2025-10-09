Noto è la città dei matrimoni VIP: tutte le star che hanno detto “sì” tra le vie barocche

Noto non è solo la “città del barocco”, ma anche un set privilegiato per nozze vip che combinano charme, scenografia storica e guest list da star. Tra le coppie che hanno scelto la perla siciliana con effetto mediatico, spiccano nomi come Fuschia Kate Sumner e Chiara Ferragni & Fedez.

I nomi dei più famosi

Fuschia Kate Sumner (luglio 2025)

La figlia del cantautore Sting, Fuschia Kate Sumner, ha detto “sì” in Sicilia scegliendo Noto per il far risplendere il suo matrimonio. Tra gli invitati vip: Naomi Campbell, Ricky Martin, Leonardo DiCaprio, Sofia Vergara, Simone Ashley e la cantante Anitta. La cerimonia è stata celebrata in un contesto elegante e blindato, con un cast di presenze internazionali.

Chiara Ferragni & Fedez (2018)

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è stato uno degli eventi più discussi degli ultimi anni. La coppia ha scelto Dimora delle Balze a Noto per la cerimonia, con il rito civile svolto a Palazzo Ducezio. Ospiti eccellenti, tra cui Maria Grazia Chiuri, che ha curato gli abiti degli sposi; le sorelle di Chiara come damigelle d’onore; e nomi del fashion come Veronica Ferraro, Chiara Biasi, oltre a celebri sportivi e volti televisivi.

Carlotta Caltagirone & Alessandro Galleni (giugno 2024)

Nel giugno 2024, anche la giovane ereditiera Carlotta Caltagirone, figlia dell’imprenditore Francesco Bellavista Caltagirone, ha scelto Noto per le sue nozze con Alessandro Galleni. La cerimonia ha attratto calciatori come Matteo Pessina, Roberto Gagliardini, Stefano Sensi e personaggi del mondo politico, della moda e dello spettacolo, da Francesco Rutelli a Luisa Beccaria, fino alla principessa Giacinta Ruspoli.

Alena Seredova & Alessandro Nasi (giugno 2023)

La ex modella Alena Seredova ha celebrato il matrimonio con l’imprenditore Alessandro Nasi a Noto il 17 giugno 2023, con una festa sobria ma elegante.

David Stacke & Alexandra Christianna Rogers (settembre 2025)

Matrimonio recente – tenutosi nel settembre 2025 – la coppia ha scelto anch’essa Noto per celebrare l’unione, contribuendo a consolidare il primato della città come meta privilegiata per nozze di alto profilo.

Kate Sumner e Maximilan Wrigh (luglio 2025)

Kate vestita di bianco, con un abito che dovrebbe essere firmato Valentino, tonalità del viola per lo sposo.

Noto conferma così il suo fascino non solo come patrimonio storico e architettonico, ma anche come palcoscenico ideale per nozze di celebrità, capaci di fondere l’eleganza barocca con lo spettacolo moderno.