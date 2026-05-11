Noto entra nel vivo dell’Infiorata: premiati gli studenti di “ScuoleInfiore”, via Nicolaci si prepara alla Cultura Pop

Noto sta per entrare nel vivo della 47ª edizione dell’Infiorata. Dopo il successo della XXI edizione di “ScuoleInfiore”, che ha trasformato via Rocco Pirri in un omaggio a Pinocchio per il bicentenario della nascita di Collodi, la città si prepara adesso al weekend clou della manifestazione dedicata quest’anno alla Cultura Pop. “Vedere centinaia di giovani cimentarsi nell’arte dell’infioritura – afferma il sindaco di Noto Corrado Figura – significa investire nella creatività, nella formazione e nell’identità della nostra comunità. E mi piace sottolineare il valore educativo e culturale del coinvolgimento degli studenti”.

Nel corso della cerimonia al teatro Tina Di Lorenzo sono stati premiati i vincitori della XXI edizione di “ScuoleInfiore”. nata da un’idea dell’associazione Maestri infioratori e sostenuta dal Comune. Per la categoria Under 14 il primo posto è andato a Francesco Bufalino dell’Associazione Maestri Infioratori, seguito da Giorgia Montoneri dell’Istituto comprensivo Melodia – plesso Don Bosco e da Rosario Giliberto dell’Istituto comprensivo Melodia – plesso Aurispa. Per la categoria Over 14 il primo premio è stato assegnato a Carmelo Tardonato dell’Associazione Maestri Infioratori. Secondo posto per Martina Sipione del Liceo Classico Matteo Raeli, mentre il terzo è andato a Martina Beltrami e Morena Macca dell’A.R.S. Centro di Formazione Professionale. Un riconoscimento speciale è stato inoltre rivolto ad Alessandro Martorana e Rocco Baglieri per il supporto artistico fornito all’intero percorso narrativo della manifestazione. Da mercoledì 13 maggio l’attenzione si sposterà su via Nicolaci, dove inizieranno le operazioni di disegno sulla strada.

In serata è previsto l’arrivo dei fiori e in seguito il tradizionale rito della “spetalatura”, con i maestri infioratori al lavoro sui petali che comporranno il tappeto floreale dedicato quest’anno alla Cultura Pop. “Invitiamo tutti a vivere l’emozione di vedere via Nicolaci trasformarsi in un’opera d’arte vivente – dichiara Figura –. Noto è pronta a raccontare le icone della nostra epoca con l’eleganza che solo il nostro Barocco sa offrire”.

Il programma proseguirà giovedì 14 maggio con la serata musicale della band “Noro’s” in Piazza Municipio. Venerdì 15 maggio si terrà l’inaugurazione ufficiale con la madrina Margareth Madè, seguita dal concerto di Manuela Villa e della Francesca Franchini Band. Sabato 16 maggio sarà dedicato alla visita dei tappeti floreali, aperti fino alle 2 del mattino, e al concerto della Banda della Guardia di Finanza in Piazza Municipio. Domenica 17 maggio spazio al Corteo Barocco, con partenza dalla Chiesa dell’Annunziata, e allo spettacolo “POP SYMPHONY ICONS” della Figaro Society Orchestra. “L’Infiorata – conclude il sindaco – non è soltanto un evento turistico, ma il racconto collettivo di una città che attraverso arte, tradizione e bellezza continua a stupire il mondo”.