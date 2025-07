Noto, figlia e padre si ritrovano dopo decenni: quando l’impegno civile diventa un gesto d’amore

Un’azione che va ben oltre il semplice impegno politico, un gesto di straordinaria umanità che ha permesso a una donna, segnata dalla solitudine e dall’assenza, di ritrovare il padre mai conosciuto. È questo l’episodio che ha spinto la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo, a esprimere pubblicamente il suo ringraziamento a Laura Marino, responsabile del Dipartimento Famiglia di Forza Italia a Noto.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Laura Marino – ha dichiarato la senatrice – per l’impegno civico e la straordinaria sensibilità con cui ha operato. Non si è trattato solo di una ricerca: è stato un atto di profonda umanità“.





La storia ha del toccante: una donna adulta, segnata da un’esistenza vissuta nell’assenza, senza alcun contatto né riferimento del padre emigrato all’estero poco dopo la sua nascita. Un muro di silenzio durato decenni, rotto solo dalla determinazione di Laura Marino, che ha agito con discrezione e profondo rispetto, riuscendo a ricostruire i tasselli mancanti e a rendere possibile un incontro tanto atteso quanto insperato.

“Il suo impegno – ha proseguito la senatrice Ternullo – ci ricorda che l’azione politica non può mai prescindere dall’ascolto delle fragilità umane e sociali. È per questo che ho voluto affidarle la guida del Dipartimento Famiglia a Noto: la sua attenzione costante ai temi familiari è una risorsa per tutta la comunità“.