Noto, il sindaco Figura: “Carnevale per le famiglie, San Corrado cuore identitario della città”

Noto si prepara a vivere due appuntamenti molto attesi: il Carnevale, dedicato soprattutto a famiglie e bambini, e la festa di San Corrado, patrono della città e simbolo identitario della comunità netina. A fare il punto è il sindaco Corrado Figura, intervenuto ai microfoni di Siracusa News.

Carnevale nel segno dei bambini

“Ci stiamo preparando con una serie di eventi – spiega il primo cittadino –. Venerdì mattina avremo un appuntamento con le scuole della città in Piazza Municipio: dalle 9 alle 13 festa, animazione e sfilate di gruppi in maschera per le vie del centro storico, con la partecipazione di tutte le scuole cittadine”.

Il programma proseguirà sabato 14 febbraio, dalle 17 alle 20 in Piazza Mazzini (piano alto), con giochi a tema e attività dedicate ai più piccoli.

Terzo appuntamento lunedì 16 febbraio alla Villa Comunale, con un altro evento in maschera: animazione, giochi e gruppi mascherati animeranno il pomeriggio.

“È un Carnevale per le famiglie – sottolinea Figura – un Carnevale per i bambini. A Noto è vissuto soprattutto così, ma rappresenta comunque un’occasione per continuare a creare momenti di aggregazione nella nostra città”.

San Corrado, devozione e identità

Ben diverso, per intensità e significato, il clima che si respirerà per la festa di San Corrado, patrono di Noto, in programma il 19 febbraio.

“San Corrado è una questione identitaria – afferma il sindaco –. Non lo dico solo da primo cittadino, ma anche da portatore del Santo. È un momento che vivo con grande devozione”.

Il 19 febbraio si terrà il pontificale presieduto da Sua Eccellenza Monsignor Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto. Prima della celebrazione eucaristica è previsto un momento di incontro tra l’amministrazione comunale, i portatori di San Corrado e i portatori dei Sili con il parroco della Cattedrale, dove si trova la statua del Santo.

Durante il pontificale, il sindaco accenderà un cero “in segno di devozione e a protezione della città di Noto”, gesto simbolico che rinnova il legame tra istituzioni e comunità.

Nel pomeriggio, la tradizionale processione porterà San Corrado per le vie della zona alta della città fino al Sacro Cuore, mentre all’ottava il simulacro percorrerà le strade della parte bassa.

“È un momento di grande raccoglimento e di unità cittadina – conclude Figura –. San Corrado unisce tutti ed è il punto di riferimento dell’intera comunità netina”.

Se il Carnevale sarà occasione di festa e spensieratezza, la giornata del 19 febbraio rappresenterà dunque il cuore spirituale di Noto, tra fede, tradizione e senso di appartenenza.