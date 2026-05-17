Noto, Infiorata 2026: splendida esibizione della Banda musicale della Gdf. Oggi il fascino del Corteo Barocco

La 47ª edizione dell’Infiorata di Noto entra nella sua giornata più suggestiva. Dopo il successo di ieri, che ha visto i primi migliaia di visitatori affollare via Nicolaci, il mosaico floreale è finalmente completo in tutto il suo splendore. Il tema di quest’anno, “La Cultura Pop si racconta portando in scena le icone, la musica e le avanguardie artistiche che hanno rivoluzionato il mondo”, ha trasformato la città in un’opera d’arte a cielo aperto dove milioni di petali celebrano emozioni, storia, cinema e moda attraverso sedici straordinari quadri floreali.

“Questo spettacolare colpo d’occhio rappresenta il culmine di mesi di progettazione e di notti di intenso lavoro da parte degli infioratori, degli artisti e delle associazioni — dichiara il sindaco Corrado Figura —. L’Infiorata non è soltanto un evento turistico: è il simbolo di una comunità che lavora insieme, che custodisce la propria identità e che, attraverso la bellezza, continua a raccontarsi al mondo. Vedere via Nicolaci proiettata nel panorama internazionale dell’arte, pur mantenendo salda la propria anima storica, è per noi motivo di immenso orgoglio”.

Ieri sera, in piazza Municipio, Noto ha ospitato il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza, una delle più importanti e prestigiose formazioni musicali istituzionali italiane, che ha chiuso con un’emozionante riproposizione dell’Inno di Mameli. “Un evento di grande valore artistico e culturale che arricchisce il programma dell’Infiorata dedicata quest’anno alla Cultura Pop, creando un suggestivo incontro tra musica, tradizione, istituzioni e bellezza nel cuore del centro storico barocco – sottolinea Figura -. La presenza della Banda della Guardia di Finanza rappresenta un importante riconoscimento per Noto e per la crescita costante della nostra Infiorata, oggi sempre più punto di riferimento culturale e artistico a livello nazionale”.

La giornata di oggi offre un connubio unico tra la solennità della tradizione barocca e l’energia della cultura pop: Il tappeto fiorito di via Nicolaci sarà accessibile ai visitatori ininterrottamente dalle 9 fino all’1 di notte e durante la giornata, le vie del centro saranno animate dalle esibizioni dei “Musici e Sbandieratori Città di Noto”.

Alle 16, l’Accademia del Ventaglio proporrà un’esibizione danzante, preludio alle sfilate storiche. Alle 17, l’appuntamento più atteso con la storia. La sfilata in abiti d’epoca del Settecento, a cura dell’Associazione “Corteo Barocco”, partirà dalla Chiesa dell’Annunziata (via Trigona) per giungere solennemente in Piazza Municipio. Alle 21:30, piazza Municipio ospiterà lo spettacolo musicale “Pop Symphony Icons”. La Figaro Society Orchestra eseguirà suite sinfoniche dedicate alle icone della cultura Pop, chiudendo in bellezza il weekend principale della manifestazione. Restano visitabili diverse esposizioni di alto valore artistico, tra cui “Antiquaria” nei bassi di Palazzo Ducezio, la mostra documentaria sull’Archivio Storico dell’Infiorata a Palazzo Nicolaci e la mostra “Fleurs” a Palazzo Trigona.