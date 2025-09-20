Noto, nozze internazionali al Crocifisso: oggi il sì di David Stacke e Alexandra Christianna Rogers

Noto è pronta a ospitare un altro matrimonio importante e, stavolta, a stelle e strisce: oggi nella chiesa del Crocifisso convoleranno a nozze David Stacke e Alexandra Christianna Rogers. Lui è un apprezzato manager della famosa Goldman Sachs, lei avvocato dello studio internazionale Sullivan & Cromwell.

La notizia circolava da diverse settimane, nei giorni scorsi erano apparse le ordinanze che chiudevano al traffico le strade nei pressi della chiesa del Crocifisso, ieri mattina l’indiscrezione è stata confermata dal prof. Angelo Fortuna, figura di spicco del mondo culturale e letterario della città Barocca. Nel pomeriggio dovrebbero essere chiuse anche tutte le attività della zona per consentire un matrimonio top-secret e con un altissimo livello di sicurezza.

Tra i dettagli emersi anche il nome del celebrante del rito: mons. Vincenzo Paglia, presidente emerito della Pontificia accademia per la vita e vescovo emerito della diocesi di Terni-Narni-Amelia.

Secondo quanto appreso da SiracusaNews, l’ormai tradizionale festa pre-wedding si sarebbe svolta in una rinomata cantina di vini a pochi chilometri da Noto, così come il ricevimento dovrebbe svolgersi in una prestigiosa dimora alle porte della città.