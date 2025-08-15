Noto, sbarco nella notte a San Lorenzo: soccorsi 40 migranti

Sbarco autonomo nella notte di Ferragosto a San Lorenzo: 40 i migranti arrivati sulla spiaggia nei pressi di via Oleandri, di cui 39 tra uomini e bambini e una donna. Riferiscono di essere di di nazionalità siriana, egiziana e bengalese.

Immediati i soccorsi e l’attivazione dell’opportuno protocollo. Sul posto le forze dell’ordine, la Guardia Costiera, la Croce Rossa Italiana comitato di Noto, la protezione civile Avcn di Noto coordinati dal responsabile del Comune geometra Rosario Lunetta.





Oltre all’assistenza prestata sono state avviate le procedure di identificazione e controllo sanitario, in attesa dell’arrivo di un pullman inviato dalla Prefettura di Siracusa per il trasferimento dei migranti all’hotspot più vicino.

Al momento non è stato rinvenuto alcun barcone o gommone.