Noto si prepara alla 47ª Infiorata: completate le prime opere tra i vicoli, attesa per via Nicolaci

Noto entra ufficialmente nell’atmosfera della 47ª Infiorata. Con i primi disegni tracciati a terra e le prime opere già completate tra i vicoli del centro storico, inizia la trasformazione in un grande palcoscenico di arte, colori e bellezza.

“Ci sono momenti in cui Noto comincia lentamente a trasformarsi. Momenti in cui il silenzio delle strade lascia spazio alla creatività, ai colori, all’attesa e alla bellezza. Dietro ogni bozzetto ci sono mani, storie, talento e amore per la nostra terra – dichiara il sindaco Corrado Figura –. C’è il lavoro instancabile degli infioratori, degli artisti e di tutti coloro che rendono possibile questa magia. La città inizia a respirare l’atmosfera dell’Infiorata e, passo dopo passo, fiore dopo fiore, si prepara ancora una volta a stupire il mondo”.

Mentre proseguono i preparativi per il grande tappeto floreale di via Nicolaci, alcuni angoli del centro storico sono già pronti ad accogliere cittadini e visitatori. Le scale di Ronco Ginestra e Ronco Concordia ospitano le opere curate da Valentina Mammana, “L’effimero svanisce, ma il suo valore resta eterno” e “Vivi, ama, sogna”. In via Mariannina Coffa, invece, il tema della Pop Culture prende forma con l’opera dedicata a Roy Lichtenstein, curata da Emilio Ruggeri.

Il percorso di avvicinamento prosegue con i fiori arrivati ieri e i maestri infioratori impegnati nel disegno sul selciato di via Nicolaci e nel taglio dei fiori all’ex Scuola Littara. Oggi, alle 21, Palazzo Nicolaci ospiterà il concerto corale “Petali di note”. Domani giovedì 14 maggio spazio alle mostre tematiche, tra cui “Icone/Algoritmi – Pop show exhibition” ai bassi di Palazzo Nicolaci e la rassegna “Antiquaria” a Palazzo Ducezio.

Alle 20:30, Piazza Municipio si animerà con la musica della band “Noro’s”. Il momento più atteso arriverà venerdì 15 maggio, alle 17, con l’inaugurazione ufficiale della 47ª Infiorata. Il tema “La cultura POP si racconta” prenderà vita lungo via Nicolaci, alla presenza della madrina dell’evento, l’attrice Margareth Madè, e con le esibizioni dei Musici e Sbandieratori “Città di Noto”. La serata inaugurale si concluderà con il concerto della Francesca Franchini Band e la partecipazione di Manuela Villa. “Passo dopo passo, fiore dopo fiore, Noto si prepara ancora una volta a stupire il mondo. Benvenuti nella magia della 47ª Infiorata – conclude il sindaco Figura –. Noto è pronta a fiorire”.