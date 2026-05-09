Noto si prepara alla 47^ Infiorata: “La cultura Pop” incontra il Barocco della città Unesco

Noto si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari dell’anno: la 47ª edizione dell’Infiorata, in programma dal 15 al 19 maggio 2026.

Per cinque giorni la città capitale del Barocco siciliano tornerà a trasformarsi in un grande palcoscenico a cielo aperto, dove arte, tradizione, spettacolo e cultura dialogheranno tra loro attraverso la straordinaria cornice di via Nicolaci. Il tema scelto per questa edizione sarà “La Cultura Pop”, un viaggio tra musica, cinema, moda, arte e icone che hanno segnato il Novecento e rivoluzionato l’immaginario collettivo mondiale. Un connubio originale e suggestivo che vedrà le architetture barocche della città Unesco incontrare i simboli della modernità attraverso i celebri tappeti floreali realizzati dai maestri infioratori. L’Infiorata 2026 sarà ancora una volta un evento capace di unire tradizione e contemporaneità, coinvolgendo cittadini, artisti, scuole, associazioni e migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

“L’Infiorata non è soltanto una manifestazione – dichiara il sindaco Corrado Figura – ma rappresenta l’anima stessa della nostra città. È identità, appartenenza, emozione collettiva. Ogni anno Noto riesce a raccontarsi al mondo attraverso la bellezza, trasformando arte e tradizione in un linguaggio universale. Quest’anno abbiamo scelto il tema della Cultura Pop perché crediamo che anche le grandi icone contemporanee possano dialogare con la nostra storia, con il nostro patrimonio artistico e con la straordinaria eleganza del Barocco”.

Il primo cittadino sottolinea anche il valore internazionale della manifestazione: “Sarà un’edizione ancora più ricca e coinvolgente, con spettacoli, mostre, musica, eventi culturali e appuntamenti collaterali che accompagneranno i visitatori lungo tutto il percorso della Primavera Barocca. L’Infiorata continua a essere uno dei più importanti strumenti di promozione culturale e turistica della città e dell’intero territorio”.

Il calendario degli eventi vede già oggi, 9 maggio, in via Rocco Pirri, gli studenti realizzare i bozzetti dedicati al bicentenario della nascita di Collodi e al mondo di Pinocchio, accompagnati dalle esibizioni del Gruppo Folkloristico “Isula Bedda”.

Domani 10 maggio spazio anche ai motori con il 4° Meeting FIAT 500 e il raduno di Ferrari sportive e storiche in Piazza XVI Maggio, oltre alla premiazione dei lavori realizzati dagli studenti. Il cuore dell’Infiorata entrerà nel vivo venerdì 15 maggio. Alle 17 prenderà il via l’inaugurazione ufficiale della manifestazione con la partecipazione della madrina dell’evento, l’attrice Margareth Madè. Il tradizionale corteo con Musici e Sbandieratori “Città di Noto” attraverserà Porta Reale, Piazza Municipio e via Nicolaci. La serata proseguirà con il concerto della Francesca Franchini Band e con la partecipazione straordinaria di Manuela Villa. Sabato 16 maggio i visitatori potranno ammirare l’Infiorata dalle 9 fino alle 2 del mattino successivo.

In serata, alle 20:30, Piazza Municipio ospiterà il concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza diretta dal Colonnello Leonardo Laserra Ingrosso. Domenica 17 maggio tornerà uno degli appuntamenti più amati dal pubblico: il Corteo Barocco in abiti settecenteschi, con partenza alle ore 17 dalla Chiesa dell’Annunziata. La chiusura della giornata sarà affidata allo spettacolo “POP SYMPHONY ICONS”, il grande tributo sinfonico alle icone pop eseguito dalla Figaro Society Orchestra. Accanto ai tappeti floreali, l’edizione 2026 proporrà anche mostre ed eventi collaterali di rilievo, tra cui “ICONE/ALGORITMI – Pop show exhibition” ai bassi di Palazzo Nicolaci e la mostra di antiquariato allestita a Palazzo Ducezio.

Il programma della Primavera Barocca si estenderà fino al 28 giugno, quando il cielo di Noto ospiterà il “Noto Air Show” con le Frecce Tricolori, unica tappa siciliana della manifestazione aerea nazionale. “Vi aspettiamo a Noto – conclude il sindaco Figura – per vivere insieme la magia dell’Infiorata, una celebrazione collettiva che continua a emozionare e a rendere unica la nostra città”.