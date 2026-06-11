Noto si prepara all’Air Show 2026: il 28 giugno il ritorno delle Frecce Tricolori sul litorale

Conto alla rovescia a Noto per uno degli eventi più attesi dell’estate siciliana. Domenica 28 giugno il cielo di Lido di Noto sarà teatro del Noto Air Show 2026, manifestazione che vedrà esibirsi la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare, pronta a regalare al pubblico lo spettacolo delle Frecce Tricolori.

L’organizzazione dell’evento entra nel vivo. Nella giornata di oggi si è svolto un incontro operativo in Prefettura al quale ha preso parte anche il sindaco di Noto, Corrado Figura, per fare il punto sugli aspetti organizzativi e sulla sicurezza della manifestazione.

La presentazione ufficiale dell’Air Show è invece in programma venerdì 12 giugno. L’appuntamento con la stampa è fissato alle 12 nella Sala degli Specchi di Palazzo Ducezio, dove saranno illustrati dettagli, programma e misure predisposte per accogliere le migliaia di spettatori attesi lungo la costa netina.

L’esibizione delle Frecce Tricolori, prevista nel primo pomeriggio del 28 giugno, rappresenta il momento clou della manifestazione e richiamerà appassionati e visitatori da tutta la Sicilia e non solo. Un evento che punta a valorizzare il territorio e a confermare Noto tra le principali destinazioni degli appuntamenti estivi dell’Isola.