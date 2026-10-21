Noto, una scultura monumentale per il Parco dell’Anima: al via il crowdfunding per Kore

Cultura · Di Sasha vinci

Un’opera monumentale che nasce dal dialogo tra arte, natura e comunità, con l’ambizione di diventare un simbolo del territorio. Si chiama KORE ed è il progetto dell’artista Sasha Vinci destinato al Parco dell’Anima di Noto. Per sostenerne la realizzazione è stato avviato un percorso di crowdfunding che invita cittadini, aziende e appassionati d’arte a contribuire alla nascita della scultura.

La raccolta fondi, fortemente voluta e sostenuta da Armando Mauceri in collaborazione con M’AMA.ART, punta a finanziare un progetto per il quale è previsto un investimento di circa 150mila euro. Le risorse raccolte saranno interamente destinate alla realizzazione dell’opera. Il crowdfunding contribuirà inoltre a promuovere il progetto a livello nazionale e internazionale, come indicato nella documentazione di presentazione. La presentazione del crowfounding si terrà sabato prossimo, 24 ottobre alle 18 al Zahir Country House

L’iniziativa vuole andare oltre il semplice sostegno economico, coinvolgendo i partecipanti in un percorso condiviso. L’idea è che ogni contributo possa diventare parte di un progetto collettivo, capace di mettere in relazione la ricerca artistica con l’identità e le potenzialità della Val di Noto.

Newsletter La newsletter della sera Le notizie di Siracusa e provincia, una mail alle 19. Gratis, ti disiscrivi quando vuoi. La tua email Iscrivimi Sito Ho letto l'informativa e accetto di ricevere la newsletter e la misurazione delle aperture (posso revocarla dal piede di ogni mail).

KORE è concepita come un’installazione site specific e time specific: un’opera pensata per un luogo preciso e in relazione con il paesaggio che la circonda. La forma richiama quella della cariosside del grano, realizzata attraverso sinuose superfici in acciaio corten. Un riferimento simbolico alla vita, alla fertilità, all’abbondanza e alla rinascita.

Il nome stesso racchiude una duplice suggestione. In siciliano, kore indica il muscolo cardiaco; in inglese richiama il significato di “nocciolo”. La scultura vuole così rappresentare il cuore di una comunità, diventando un luogo simbolico d’incontro e di relazione tra la terra e il cosmo.

L’opera è progettata per essere attraversata e vissuta dall’interno. Una fessura laterale permetterà di entrare nella struttura e osservare le stelle riprodotte sulla superficie in acciaio corten, rese visibili dalla luce solare. Le costellazioni incise sulla parte superiore riprenderanno la configurazione del cielo della Val di Noto nella notte del solstizio d’estate del 2027.

Il progetto comprende anche una dimensione sonora. Attraverso una panoramica fotografica a 360 gradi, Sasha Vinci ricava il profilo del paesaggio visibile dal Parco dell’Anima e lo traduce in una sequenza musicale. Nasce così Il canto della Val di Noto, una composizione realizzata in collaborazione con il musicista e compositore Vincent Migliorisi. Il brano potrà essere ascoltato e scaricato gratuitamente attraverso un QR Code.

La campagna propone differenti livelli di partecipazione, con riconoscimenti pensati per coinvolgere sia i singoli sostenitori sia le aziende. I contributi più contenuti, compresi tra 20 e 100 euro, prevedono la possibilità di ricevere in anteprima il file audio Il canto della Val di Noto.

Per le donazioni più elevate sono previsti ulteriori riconoscimenti, tra cui stampe e disegni dell’artista, la monografia dedicata a Sasha Vinci, l’accesso all’inaugurazione dell’opera e, per alcune fasce di contributo, l’incisione del nome del sostenitore su una lastra in acciaio corten collocata accanto alla scultura. Sono previste anche formule di sostegno dedicate alle aziende, con l’inserimento del nome o del logo nei materiali di comunicazione.

La documentazione illustra inoltre la possibilità di partecipare con contributi da 500, 1.000, 4.000, 10.000 e 20.000 euro, associati a differenti forme di riconoscimento e partnership.

KORE fa parte della ricerca artistica Non si disegna il cielo, avviata da Sasha Vinci nel 2015. Il progetto esplora il rapporto tra paesaggio, cielo e musica, traducendo gli elementi osservati in opere che assumono forme differenti in relazione ai luoghi in cui vengono concepite.

La documentazione presenta anche la possibilità che questo modello artistico possa essere sviluppato in altri comuni della Val di Noto, attraverso una costellazione di sculture monumentali capaci di raccontare, di volta in volta, il paesaggio, la storia e l’identità delle comunità che le accoglieranno.

Il progetto KORE punta dunque a coniugare la realizzazione di una grande opera contemporanea con un percorso di partecipazione collettiva. Il crowdfunding diventa lo strumento attraverso cui cittadini e imprese possono contribuire alla sua nascita, sostenendo un’iniziativa che mette al centro l’arte come occasione di incontro e di valorizzazione del territorio.

Il progetto artistico è promosso da SITE SPECIFIC, realtà indipendente dedicata alla ricerca e alla sperimentazione delle arti contemporanee, le cui attività sono regolamentate dall’Associazione culturale Passo APS, fondata nel 2008.