Tragedia a Noto, in contrada Romanello, dove nella mattinata di oggi è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, classe 1979, all’interno della sua abitazione, situata in una zona isolata rispetto al centro urbano.

Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione da alcuni giorni non si avevano più notizie della vittima e oggi i familiari preoccupati si sono recati nella sua abitazione. Una volta arrivati, avrebbero avvertito un forte odore provenire dall’interno, allertando quindi i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, che hanno forzato l’ingresso per consentire l’accesso ai locali. All’interno, i soccorritori hanno rinvenuto il corpo privo di vita dell’uomo.

Le indagini degli inquirenti sono ora in corso per stabilire le cause del decesso e chiarire se si sia trattato di una morte naturale o se possano esserci altri elementi da approfondire.