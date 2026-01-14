Notte Bianca all’Archimede di Siracusa: sport, inclusione e valori olimpici protagonisti

Una notte straordinaria all’insegna dello sport, dell’inclusione e dei valori olimpici. È questo il filo conduttore di “Lo spirito olimpico illumina l’Archimede – tra sport e inclusione”, il tema scelto dal XIII Istituto Comprensivo “Archimede” di Siracusa per la tradizionale Notte Bianca, giunta alla sua terza edizione.

L’evento si sta svolgendo oggi, dalle ore 14.00 alle 21.00, presso i plessi Forlanini e Centrale di via Caduti di Nassiriya n. 3, e coinvolgerà docenti, genitori, alunni e alunne della Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado. La manifestazione sarà aperta al pubblico.

L’accensione del braciere olimpico

La giornata prenderà il via alle ore 14.00 con una staffetta composta da studenti e studentesse, accompagnati da atleti, che attraverserà via Rosario Carta, via Luigi Mauceri e via Mons. Ottavio Garana, fino a raggiungere il plesso Forlanini. Qui verrà acceso il braciere olimpico, simbolo dell’inizio dei giochi sportivi e dei valori di lealtà, rispetto e condivisione.

Sport come inclusione e strumento di pace

Questa edizione della Notte Bianca dell’Archimede sarà dedicata allo sport come occasione di inclusione e messaggio di pace. Il programma prevede giochi sportivi, momenti di incontro con i personaggi Disney e il confronto con i Tedofori siracusani, eccellenze dello sport nazionale e internazionale.

Anche i più piccoli della Scuola dell’Infanzia saranno protagonisti: vere e proprie “scintille di luce” che accompagneranno simbolicamente il passaggio dalla notte al giorno, oltre a partecipare all’iniziativa dei “Pigiamini dell’Archimede”.

La staffetta per la pace

Tra i momenti più significativi, alle ore 16.00 si svolgerà una staffetta per la pace con una fiaccola olimpica simbolica, che partirà dal plesso Forlanini per raggiungere il plesso centrale di via Caduti di Nassiriya. Un percorso che rappresenta ideali universali, armonia, speranza e impegno civile.

Sport, cultura e partecipazione

Protagonisti della giornata saranno gli studenti e le studentesse di tutto l’istituto, insieme a quanti vorranno partecipare e condividere un momento di riflessione collettiva. Un invito a mettersi in gioco, collaborare e affrontare nuove sfide insieme.

La Notte Bianca vedrà la partecipazione dei rappresentanti dello sport siracusano nelle discipline di rugby, pallamano, pallanuoto, basket, pattinaggio, atletica, calcio, karate e canoa, con la presenza straordinaria dei campioni olimpici Samuele Burgo, Valentino Gallo e Vincenzo Maiorca.

A completare il programma, una conversazione sul tema “Lo sport nell’arte” e l’esibizione dell’Orchestra Aperta, a cura degli studenti e dei docenti della Scuola Secondaria di I grado.

Lo spirito olimpico, attraverso lo sport, si conferma così un potente strumento educativo per valorizzare le differenze, costruire una società più giusta e contribuire alla cultura della pace.