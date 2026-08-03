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Notte Bianca, Street Food e Beer Festival: tutti gli eventi clou ad Avola

di Oriana Gionfriddo ·
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Un’estate “indimenticabile”, fatta di musica, cultura, gastronomia e tradizione: è quella che sta vivendo Avola, come racconta la sindaca Rossana Cannata, che traccia il bilancio dei primi appuntamenti e presenta il ricco calendario di eventi in programma fino a settembre.

“È un’estate veramente bellissima – spiega la prima cittadina – non perché sono di parte, ma perché abbiamo visto tantissimi luoghi partecipati e tantissimi eventi”. Tra questi, già conclusi con successo, l’Avola Book Festival e i festeggiamenti per l’Ottava di Santa Venera, con la tradizionale Traversata a Mare. “Vedo tanta emozione e tanta gioia – aggiunge la sindaca –, il bello è trasmettere l’orgoglio del nostro territorio, soprattutto ai più piccoli e alle famiglie”.

Tra le novità della stagione, la nuova Piazza di Sedra, “Terrazza Stella del Mare”, che sta già regalando momenti magici alla cittadinanza e ai visitatori, diventando un punto di attrazione serale per le famiglie.

Il programma dei prossimi giorni è fittissimo. Si parte il 5 e 6 agosto con i festeggiamenti per i trent’anni della banda musicale Città di Avola. Il 5 agosto, al centro giovanile, spazio alla “Notte del Vino”, con degustazioni e la possibilità di osservare le stelle grazie all’osservatorio astronomico. Venerdì 7 agosto torna invece l’attesissima Notte Bianca, con le piazze cittadine animate da tematismi diversi: spettacolo, tradizioni e sport.

Dal 17 al 19 agosto spazio allo Street Food International, mentre il 20 e il 23 agosto sarà la volta del Beer Festival, tra artigianato e musica dal vivo. Il 14 agosto è in programma il DJ set di Roccaro, per un Ferragosto all’insegna del divertimento dei più giovani, e il 10 agosto si potranno ammirare le stelle cadenti di San Lorenzo dalla terrazza sul mare, con l’appuntamento con i “Falsi d’Autore” l’11 agosto.

Guardando già a settembre, dal 4 al 6 debutterà “Avola in Sale”, nuovo evento pensato per la settimana della famiglia, con laboratori per i più piccoli e la realizzazione di tappeti di sale che decoreranno Piazza Umberto I. Non mancherà, inoltre, il calendario di iniziative dedicate agli anziani, tra serate di ballo e musica, e gli appuntamenti sportivi come lo Sport City Day con lo slalom.

“Fare un cartellone di questo tipo – sottolinea la sindaca Cannata – significa portare attrazione in città e generare economia, coinvolgendo le tante attività del territorio, dai B&B ai locali. È sviluppo a tutti gli effetti, con un ritorno sia in termini di immagine che economico”.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Avola e sull’app “Avola in Tasca”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

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