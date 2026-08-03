Notte Bianca, Street Food e Beer Festival: tutti gli eventi clou ad Avola

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Video · L'intervista

Un’estate “indimenticabile”, fatta di musica, cultura, gastronomia e tradizione: è quella che sta vivendo Avola, come racconta la sindaca Rossana Cannata, che traccia il bilancio dei primi appuntamenti e presenta il ricco calendario di eventi in programma fino a settembre.

“È un’estate veramente bellissima – spiega la prima cittadina – non perché sono di parte, ma perché abbiamo visto tantissimi luoghi partecipati e tantissimi eventi”. Tra questi, già conclusi con successo, l’Avola Book Festival e i festeggiamenti per l’Ottava di Santa Venera, con la tradizionale Traversata a Mare. “Vedo tanta emozione e tanta gioia – aggiunge la sindaca –, il bello è trasmettere l’orgoglio del nostro territorio, soprattutto ai più piccoli e alle famiglie”.

Tra le novità della stagione, la nuova Piazza di Sedra, “Terrazza Stella del Mare”, che sta già regalando momenti magici alla cittadinanza e ai visitatori, diventando un punto di attrazione serale per le famiglie.

Il programma dei prossimi giorni è fittissimo. Si parte il 5 e 6 agosto con i festeggiamenti per i trent’anni della banda musicale Città di Avola. Il 5 agosto, al centro giovanile, spazio alla “Notte del Vino”, con degustazioni e la possibilità di osservare le stelle grazie all’osservatorio astronomico. Venerdì 7 agosto torna invece l’attesissima Notte Bianca, con le piazze cittadine animate da tematismi diversi: spettacolo, tradizioni e sport.

Dal 17 al 19 agosto spazio allo Street Food International, mentre il 20 e il 23 agosto sarà la volta del Beer Festival, tra artigianato e musica dal vivo. Il 14 agosto è in programma il DJ set di Roccaro, per un Ferragosto all’insegna del divertimento dei più giovani, e il 10 agosto si potranno ammirare le stelle cadenti di San Lorenzo dalla terrazza sul mare, con l’appuntamento con i “Falsi d’Autore” l’11 agosto.

Guardando già a settembre, dal 4 al 6 debutterà “Avola in Sale”, nuovo evento pensato per la settimana della famiglia, con laboratori per i più piccoli e la realizzazione di tappeti di sale che decoreranno Piazza Umberto I. Non mancherà, inoltre, il calendario di iniziative dedicate agli anziani, tra serate di ballo e musica, e gli appuntamenti sportivi come lo Sport City Day con lo slalom.

“Fare un cartellone di questo tipo – sottolinea la sindaca Cannata – significa portare attrazione in città e generare economia, coinvolgendo le tante attività del territorio, dai B&B ai locali. È sviluppo a tutti gli effetti, con un ritorno sia in termini di immagine che economico”.

Il programma completo degli eventi è disponibile sul sito del Comune di Avola e sull’app “Avola in Tasca”.