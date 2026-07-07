Notte di fuoco a Melilli: identificato e denunciato il presunto piromane

Notte di intenso lavoro a Melilli, dove un vasto incendio ha richiesto l’intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco e del gruppo comunale di Protezione Civile. Al termine di una rapida attività investigativa, la Polizia Locale è riuscita a individuare e denunciare all’Autorità Giudiziaria il presunto responsabile dell’accaduto.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, l’uomo avrebbe appiccato il fuoco a un caseggiato rurale in stato di abbandono e le fiamme si sarebbero poi propagate anche all’area circostante. Un secondo rogo era stato appiccato più a valle. Due incendi distinti che hanno tenuto impegnati per diverse ore i soccorritori, intervenuti tempestivamente per circoscrivere il rogo ed evitare che le fiamme raggiungessero altre aree. L’intervento coordinato dei vigili del fuoco e dei volontari della Protezione Civile melillese ha consentito di domare l’incendio dopo un lungo e complesso lavoro, reso difficile dalla presenza di vegetazione secca e dalle condizioni ambientali favorevoli alla propagazione del fuoco.

Parallelamente alle operazioni di spegnimento, gli agenti della Polizia Locale hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’autore del gesto. Grazie alle descrizioni fornite da alcuni testimoni e al supporto delle tecnologie a disposizione, i “caschi bianchi” melillesi sono riusciti in poche ore a identificare il presunto responsabile. L’uomo è stato quindi deferito all’Autorità Giudiziaria, che valuterà la sua posizione e gli eventuali profili di responsabilità penale. L’episodio riporta l’attenzione sul fenomeno degli incendi dolosi, particolarmente pericolosi durante la stagione estiva, quando le alte temperature e la vegetazione secca possono favorire la rapida diffusione delle fiamme, mettendo a rischio il patrimonio ambientale e la sicurezza della comunità. Fondamentale, in questa circostanza, si è rivelata la tempestività delle indagini condotte dalla Polizia Locale e il prezioso contributo fornito dai testimoni, che ha permesso di dare in tempi brevi un volto al presunto autore dell’incendio.

“Oggi la comunità deve qualcosa in più a questi uomini e a queste donne che hanno evitato il peggio per il nostro paese – i complimenti del sindaco Giuseppe Carta alla polizia locale e ai soccorritori -. Conosciamo bene, purtroppo, i danni che può arrecare un incendio di queste proporzioni, per questo porgo un sentito ringraziamento ai vigili del fuoco, al corpo forestale, al gruppo di protezione civile comunale e agli agenti di polizia locale di Melilli, in grado di garantire la sicurezza della nostra comunità”