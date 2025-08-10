Notte di San Lorenzo: perché si chiama così, quando vedere le stelle cadenti e le leggende più affascinanti

La Notte di San Lorenzo, conosciuta da molti come la notte delle stelle cadenti, è uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Ogni anno, tra il 10 e il 12 agosto, il cielo si trasforma in uno spettacolo di scie luminose che incantano e fanno sognare milioni di persone. Ma perché si chiama così? E qual è il momento migliore per osservare le stelle?

Perché si chiama “Notte di San Lorenzo”?

La denominazione deriva da San Lorenzo, martire cristiano ucciso il 10 agosto del 258 d.C. secondo la tradizione. Le stelle cadenti che solcano il cielo in questo periodo sono spesso associate poeticamente alle lacrime del santo, bruciato vivo su una graticola. Da qui il legame tra la pioggia di meteore e il ricordo del suo martirio.





Quando cade e come vedere le stelle

Il picco dello sciame meteorico delle Perseidi è atteso tra il 12 e il 13 agosto, ma già dal 9 agosto è possibile osservare le prime stelle cadenti. Il consiglio per una visione ottimale è quello di allontanarsi dai centri urbani e scegliere un luogo buio, con orizzonte libero e senza inquinamento luminoso. Le ore migliori? Dalla mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, rivolti verso nord-est.

Le leggende che incantano

Intorno alla Notte di San Lorenzo ruotano molte leggende popolari. Una delle più famose è quella secondo cui, esprimendo un desiderio durante il passaggio di una stella cadente, questo si realizzerà. Un’altra narra che le stelle siano le anime dei defunti che, nella notte di San Lorenzo, tornano a salutare i vivi.

Un’occasione per tornare a guardare il cielo

Oltre il significato religioso o simbolico, la Notte di San Lorenzo è un’occasione per riscoprire il fascino della volta celeste. Un evento che unisce romanticismo, scienza e tradizione, e che ogni anno regala emozioni uniche sotto il cielo d’agosto.