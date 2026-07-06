Notte di violenza a Rosolini, il sindaco Spadola: “Più controlli e tolleranza zero”

Una notte di violenza ha scosso Rosolini. Tra via Ronchi e Piazza Europa si sono verificati, nella notte tra sabato e domenica, episodi che hanno coinvolto alcuni giovani, causando momenti di paura tra commercianti e residenti.

A seguito dell’accaduto, il sindaco Giovanni Spadola ha espresso una ferma condanna per quanto avvenuto, definendo gli episodi estranei ai valori della comunità rosolinese. Il primo cittadino ha annunciato che nella mattinata odierna si recherà presso la Caserma dei Carabinieri per chiedere un’intensificazione dei controlli e una presenza più incisiva delle Forze dell’Ordine sul territorio.

«La sicurezza dei cittadini, delle famiglie e delle attività commerciali viene prima di ogni altra cosa», ha dichiarato il sindaco, ribadendo la volontà dell’amministrazione comunale di contrastare ogni forma di illegalità.

Nel suo intervento, Spadola ha rivolto un appello anche alle famiglie, sottolineando il ruolo fondamentale dei genitori nell’educazione dei figli. Ha evidenziato l’importanza di trasmettere valori come il rispetto delle regole, delle persone e dei luoghi pubblici, invitando gli adulti a seguire con attenzione il percorso di crescita dei propri ragazzi.

Un messaggio è stato rivolto anche ai giovani della città, esortandoli a non lasciarsi coinvolgere in comportamenti violenti che potrebbero compromettere il loro futuro e l’immagine di Rosolini. Secondo il sindaco, la vera forza risiede nel rispetto, nel dialogo e nella capacità di compiere scelte responsabili anche quando il contesto spinge nella direzione opposta.

Spadola ha infine espresso vicinanza ai commercianti e ai cittadini che hanno vissuto momenti di paura, manifestando fiducia nella capacità della comunità di reagire con unità e senso di responsabilità. «Rosolini è una città fatta di persone oneste, laboriose e perbene», ha concluso, ribadendo l’impegno dell’amministrazione a non abbassare la guardia contro ogni forma di violenza.