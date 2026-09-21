Nova, il M5S Siracusa Sud a Milano: “Dalle proposte dei cittadini al programma”

Attualità · Evento

Anche il M5S Siracusa Sud è stato presente a Milano per l’evento conclusivo di Nova – Parola all’Italia, il percorso di partecipazione promosso dal Movimento 5 Stelle che il 19 e 20 settembre porta a sintesi mesi di confronto e ascolto sui temi che riguardano il futuro del Paese.

La delegazione del territorio è guidata dal coordinatore territoriale del M5S Siracusa Sud, Dott. Corrado Fioretti, e prende parte a una due giorni che rappresenta il momento conclusivo di un percorso nel quale sono stati coinvolti oltre 17 mila cittadini, iscritti e non iscritti al Movimento, attraverso gli incontri organizzati nei territori e il successivo confronto deliberativo.

Un percorso costruito dal basso, con l’obiettivo di raccogliere non soltanto opinioni, ma proposte concrete su quelli che sono i problemi quotidiani delle persone. Il risultato è una piattaforma di 20 punti che il Movimento propone al tavolo della coalizione progressista.

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Tra i temi che emergono con maggiore forza ci sono quelli che toccano direttamente la vita delle famiglie: una sanità pubblica più forte, con maggiori risorse, più personale e un piano nazionale per abbattere le liste d’attesa; un salario minimo e un lavoro più sicuro e dignitoso; pensioni più giuste e maggiori tutele per chi svolge lavori gravosi; più diritti e sostegni concreti per le persone con disabilità e per i caregiver.

E ancora: meno pressione fiscale sul lavoro e sui redditi bassi, contrasto alla grande evasione, maggiore sostegno alle piccole e medie imprese, più tutela per agricoltori e produttori, interventi per ridurre il costo delle bollette e dei carburanti, un piano pubblico per il diritto alla casa e affitti più accessibili.

Particolare attenzione viene dedicata anche alla *scuola pubblica*, con investimenti sull’edilizia scolastica, sulla continuità didattica, sul sostegno agli studenti con disabilità, sugli asili nido e sul diritto allo studio. Sul fronte ambientale, il documento propone invece interventi per la sicurezza del territorio, il contrasto al dissesto idrogeologico, la tutela dell’acqua, la riduzione del consumo di suolo e città più verdi e resilienti.

Nel programma trovano spazio inoltre lotta alle mafie, trasparenza negli appalti, maggiore sicurezza nei quartieri, partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e una maggiore tutela dei diritti. Sul piano internazionale, tra le proposte figura una politica orientata alla diplomazia e alla ricerca di percorsi di pace, insieme alla posizione contraria all’aumento della spesa per la difesa fino al 5% del PIL in ambito NATO.

“Nova dimostra che la politica può tornare ad ascoltare le persone prima di scrivere un programma – afferma Corrado Fioretti–. Abbiamo raccolto esigenze che parlano di vita reale: liste d’attesa interminabili, stipendi che non bastano, difficoltà per le famiglie, disabilità, scuola, casa, costo dell’energia, lavoro e sicurezza. Sono questi i problemi sui quali la politica deve misurarsi”.

Per il M5S Siracusa Sud, però, Nova non rappresenta un punto di arrivo. Il metodo sperimentato a livello nazionale sarà infatti replicato anche sul territorio.

“Lo stesso percorso vogliamo portarlo a Noto e Rosolini – aggiunge Fioretti – perché anche il programma per le prossime amministrative dovrà nascere dall’ascolto dei cittadini, delle associazioni, delle categorie produttive, dei giovani e di tutte quelle realtà che vivono quotidianamente le nostre comunità. Non vogliamo scrivere un programma chiuso in una stanza: vogliamo costruirlo insieme al territorio.





Il lavoro avviato dal M5S Siracusa Sud in vista delle prossime amministrative di Noto e Rosolini proseguirà quindi attraverso il confronto e la raccolta di idee e proposte, con l’obiettivo di trasformare le esigenze concrete delle comunità in priorità programmatiche.





Dalla dimensione nazionale a quella locale, il filo conduttore resta lo stesso: ascoltare, confrontarsi e costruire le proposte partendo dai bisogni reali delle persone”.