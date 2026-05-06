“Nova”, l’appuntamento nazionale del M5S arriva anche a Siracusa

La provincia di Siracusa si prepara ad accogliere una nuova tappa del percorso partecipativo promosso dal Giuseppe Conte e dal Movimento 5 Stelle. Dopo l’evento iniziale di aprile a Roma, NOVA arriva anche nel territorio aretuseo con l’obiettivo di coinvolgere direttamente cittadine e cittadini nella costruzione di proposte concrete per il futuro.

Come raccontato anche da Movimento 5 Stelle nel percorso avviato negli ultimi mesi, NOVA nasce per superare il modello tradizionale degli eventi politici, spesso caratterizzati da interventi unidirezionali dal palco e da un pubblico relegato al ruolo di semplice ascoltatore. L’idea, invece, è quella di creare uno spazio aperto e inclusivo, dove il confronto diventi il vero motore del cambiamento.

Domenica 17 maggio, Siracusa ospiterà quindi una giornata interamente dedicata al dialogo e alla partecipazione attiva. Non si tratterà di un convegno classico, ma di un laboratorio condiviso: tavoli di lavoro, momenti di scambio e confronto diretto tra studenti, lavoratori, professionisti, associazioni e cittadini che desiderano contribuire con idee, esperienze e visioni.

L’obiettivo è chiaro: trasformare le esigenze del territorio in proposte reali, dando voce a chi vive quotidianamente le sfide locali e vuole essere parte della soluzione. Un approccio che punta a rendere la politica più accessibile, concreta e radicata nella vita delle persone.

La partecipazione è aperta a tutti a partire dai 16 anni e non è richiesta alcuna tessera o quota di adesione, proprio per favorire la massima inclusività e abbattere ogni barriera all’ingresso.

L’appuntamento è fissato dalle 10:00 alle 17:00 al Cocus Club Eventi. Le iscrizioni sono ormai agli sgoccioli, segno di un interesse crescente attorno a un’iniziativa che punta a rimettere al centro la partecipazione diretta.

Per chi vuole esserci, questo è il momento di aderire e contribuire attivamente: NOVA si presenta come un’occasione concreta per trasformare idee e confronto in azioni per il territorio e per il Paese.