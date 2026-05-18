Nova Siracusa, grande partecipazione al primo incontro verso costruzione programma di governo campo largo

Oltre 150 partecipanti hanno animato il primo panel Nova a Siracusa. Si tratta del percorso nazionale avviato per costruire insieme ai cittadini ed ai territori il programma di governo dei prossimi anni, guardando al campo largo.

Un processo realmente partecipato, articolato in sessioni e gruppi – dall’ambiente alla scuola, dall’energia ai beni culturali, dalla mobilità alla situazione internazionale – e che a Siracusa è stato salutato anche dalla partecipazione del parlamentare Filippo Scerra, del deputato regionale Carlo Gilistro e dell’eurodeputato cinquestelle Giuseppe Antoci.

Il risultato? Venticinque pagine di instant report, tra i più corposi in Sicilia, ricche di temi, spunti e analisi che confluiranno adesso nel piano di governo del campo largo.

“Da troppo tempo i cittadini vivono una vita organizzata da altri. Un governo di pochi che dal chiuso dei palazzi decide e dispone, spesso senza conoscenza reale dei territori e delle condizioni di vita. Ecco perchè è il momento di ridare voce ai cittadini, inascoltati sul caro carburante come sul caro energia. Smarriti davanti a enfasi incomprensibili sul mercato del lavoro, mentre la produzione è in picchiata; affossati da un fisco che premia gli evasori e tartassa gli onesti. Un’Italia oggi al contrario. È tempo di trasformare la voce dei cittadini nel programma di governo dei prossimi anni. Un programma costruito dal basso, sviluppato insieme, parlando dei problemi reali e non di quelli percepiti dalle elite”, spiegano al termine Scerra e Gilistro. “C’è chi parla alle persone e poi ci siamo noi, tutta la comunità del Movimenton5 Stelle, che invece parla con le persone, in tutta Italia. E Nova non è altro che la piattaforma programmatica di un vero governo per la gente”, sintetizza Antoci.

A guidare i lavori di Nova a Siracusa sono stati Teresa Lauria, Roberta Suppo, Sergio Linares, Ruggero Lupo e Maria Cunsolo, seguendo le metodologie dell’Open Space Technology: un sistema partecipativo che permette anche a gruppi numerosi di affrontare temi complessi in modo aperto, collaborativo, non dispersivo ed orientato alle soluzioni.