Nove anni da sindaco di Melilli, Carta guarda al futuro: mobilità elettrica, nuovo stadio e lotta ai miasmi

Nove anni alla guida del Comune di Melilli e uno sguardo già rivolto alle prossime sfide amministrative. Il sindaco Giuseppe Carta ha celebrato il traguardo del 12 giugno intervenendo nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, occasione che ha visto l’approvazione di una serie di provvedimenti destinati a incidere sul futuro del territorio, dalla mobilità sostenibile all’impiantistica sportiva, fino alle questioni ambientali che continuano a interessare l’area industriale.

“Oggi sono nove anni da sindaco, dal 12 giugno 2017 al 12 giugno 2026 – ha ricordato Carta in apertura del suo intervento –. Sono contento, abbiamo attraversato momenti importanti, è successo di tutto in questi anni, ma siamo ancora in piedi. Questo significa che il lavoro fatto insieme all’amministrazione, al Consiglio comunale e alla macchina comunale ha consentito di affrontare sfide difficili e di continuare a programmare il futuro della nostra comunità“.

Tra i provvedimenti più rilevanti approvati dall’aula figura la nascita di HappyMov, la nuova società partecipata pubblica che gestirà il trasporto scolastico e i servizi di accompagnamento verso i centri di terapia. Un progetto sul quale l’amministrazione punta con decisione e che rappresenta una novità assoluta per il territorio.

“Gestirà il trasporto scolastico e quello verso i centri di terapia utilizzando esclusivamente mezzi elettrici – ha spiegato il sindaco –. Si tratta di un progetto totalmente innovativo che partirà in tre fasi: prima a Città Giardino, successivamente a Villasmundo e infine a Melilli. È un cambiamento importante perché passiamo da mezzi tradizionali a una mobilità sostenibile, senza emissioni, con benefici sia sul piano ambientale sia su quello della qualità del servizio offerto ai cittadini“.

Importanti novità arrivano anche sul fronte sportivo. Carta ha infatti annunciato il finanziamento del nuovo stadio di Villasmundo, un’opera attesa da anni e destinata a potenziare l’offerta sportiva della frazione. “Grazie a un finanziamento di circa due milioni di euro realizzeremo una struttura moderna e funzionale – ha sottolineato –. Il progetto prevede una nuova tribuna, il campo in erba, spogliatoi completamente rinnovati e aree dedicate all’attività ginnica. Un investimento importante che consentirà ai giovani, alle associazioni sportive e all’intera comunità di avere a disposizione spazi adeguati per praticare sport e vivere momenti di aggregazione“.

Nel corso della seduta è stato anche dedicato un momento di riconoscimento ai protagonisti del Carnevale melillese. Il Consiglio comunale ha infatti premiato le committenze dei carri allegorici di Melilli e Villasmundo, protagoniste dell’ultima edizione della manifestazione.

“Abbiamo voluto ringraziare pubblicamente chi contribuisce ogni anno alla crescita del nostro Carnevale – ha detto Carta –. A Melilli il riconoscimento è stato assegnato per avere garantito una terza uscita dei carri allegorici, aumentando così i livelli di sicurezza e di fruibilità dell’evento. A Villasmundo, invece, abbiamo voluto premiare la straordinaria qualità artistica raggiunta nonostante le difficoltà logistiche e la carenza di spazi per la costruzione dei carri. Parliamo di un patrimonio culturale che rende il nostro Carnevale uno dei più importanti e apprezzati d’Italia“.

Non è mancato, infine, un passaggio sui temi ambientali e sulle criticità registrate negli ultimi giorni nell’area industriale, con particolare riferimento ai fenomeni odorigeni che hanno interessato diversi centri della provincia. Carta ha annunciato la convocazione a Melilli della Commissione Territorio e Ambiente per affrontare il tema insieme agli enti competenti.

“Non possiamo più permetterci rinvii – ha affermato il sindaco –. Chiederemo ad Arpa e a tutti gli enti coinvolti di accelerare sulla realizzazione e sull’attrezzatura dell’area ERCA, utilizzando le risorse già disponibili. I cittadini hanno il diritto di conoscere in tempi rapidi le cause dei fenomeni che si verificano e le industrie hanno il dovere di rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni ambientali“.

Per il primo cittadino, la sfida dei prossimi anni sarà quella di trovare un equilibrio tra sviluppo industriale e qualità della vita. “Non possiamo limitarci a essere un territorio industriale – ha concluso –. Dobbiamo diventare sempre più attrattivi sotto il profilo ambientale, culturale, turistico e della qualità dell’aria. Il nostro compito è costruire un modello di sviluppo che garantisca lavoro, crescita economica e tutela della salute. È questa la direzione verso cui vogliamo continuare a lavorare“.