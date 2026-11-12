Nove assemblee in quattro giorni, De Luca avvia il tour organizzativo in Sicilia

Politica · SUD CHIAMA NORD

Nove assemblee provinciali in quattro giorni, un percorso che attraverserà tutta la Sicilia per rafforzare l’organizzazione territoriale e consolidare il progetto politico del Governo di Liberazione e di De Luca Sindaco di Sicilia.

Prenderà il via sabato 14 novembre, da Aci Castello, il ciclo di assemblee provinciali che vedrà Cateno De Luca impegnato in una serie di incontri con i candidati e i quadri dirigenti delle nove province siciliane.

L’iniziativa, che si inserisce nel percorso politico di Sud chiama Nord nell ‘ambito della costituzione delle liste Governo di Liberazione, Liberi e Forti e De Luca Sindaco di Sicilia, rappresenta una fase di confronto interno e di coordinamento organizzativo, finalizzata a consolidare la rete territoriale e definire le prossime attività.

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Si tratta di incontri organizzativi rivolti ai candidati e ai quadri dirigenti, chiamati a confrontarsi sulle priorità politiche, sulle attività territoriali e sul percorso di strutturazione del progetto nelle diverse province.

Il calendario prevede nove appuntamenti distribuiti tra sabato 14 e martedì 17 novembre.

Si inizia sabato con il solo appuntamento ad Aci Castello (CT), alle ore 16:30 all’Hotel 4 Spa, via Nazionale 114.

Domenica 15 novembre un vero e proprio tour de force. Si parte alle 9 ad Agrigento all’Hotel della Valle, via Ugo La Malfa 3. Due ore dopo appuntamento a Caltanissetta all’Hotel Ventura, Strada Statale 640 per poi spostarsi alle 12.30 a Enna, all’Hotel Federico II, Strada Vicinale Salerno. Nel pomeriggio infine tappa a Ragusa, alle 16, all’Hotel Montreal, via San Giuseppe 14, per poi chiudere la giornata a Siracusa, alle 19, all’Hotel Syraka, via Grotta Santa 84.

Lunedì 16 novembre appuntamento a Messina, alle 18:30 al Teatro Cristo Re, via Principe Umberto 89, infine martedì 17 novembre assemblea a Palermo, alle 17 all’Hotel President, via Francesco Crispi 230 e chiusura a Trapani, alle 19:30 nella Sala Laurentina, via Generale D. Giglio 12.

Le assemblee costituiranno un momento di verifica del lavoro svolto e di programmazione delle prossime iniziative, con particolare attenzione al coordinamento tra i livelli provinciali e alla definizione delle responsabilità organizzative.

Il ciclo di incontri segna così una nuova tappa nel percorso di strutturazione del Governo di Liberazione e di De Luca Sindaco di Sicilia, attraverso il coinvolgimento diretto dei candidati e della classe dirigente territoriale.