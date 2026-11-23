Sport · danza

Ventitré podi e tante finali per la scuola siracusana, protagonista di due intense giornate di gara al Palaghiaccio di Catania. Alla competizione, di alto livello, hanno partecipato scuole provenienti da diverse regioni italiane.

Il 21 e 22 novembre, la Sicily Dance Elite ha riunito atleti di tutte le età in un confronto sportivo di grande spessore. A valutare le performance una giuria di prestigio, con giudici internazionali provenienti da Malta, Lettonia, Ecuador, Inghilterra e Spagna, insieme a giudici nazionali di alto livello arrivati da diverse regioni d’Italia.

In questo contesto, gli atleti della YESWEDANCE di Siracusa si sono distinti con preparazione, grinta e determinazione. Il ricco medagliere — 9 ori, 8 argenti e 6 bronzi — rappresenta un risultato importante e un motivo di orgoglio per la città.

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Ad aprire la serie dei successi, il 21 novembre, è stata Silvana Genovese, alla sua prima competizione nella categoria Amatori 19–34 Classe A. Per lei, oro nella Combinata Latin Style e argento nel Solo Latin 19–34 A2: un debutto da ricordare.

Le coppie sul podio

La giornata successiva ha portato altri grandi risultati. Francesco Genovese e Vivian Messina hanno conquistato due ori, vincendo la categoria 14–15 Classe C e la Under 15 Open D Star.

Sebastiano La Gioia e Beatrice Greco hanno ottenuto il primo posto nella 14–15 Classe D1 e il terzo nella Under 15 Open D Star. Per Loris Blanco e Ludovica Belfiore sono arrivati due terzi posti e un quinto posto, dopo prove affrontate con carattere e determinazione.

I successi nel Solo Latin

Tra le protagoniste del 22 novembre c’è Ginevra Nino, che ha conquistato tre ori e un argento. Tra le sue vittorie spicca quella nella Open D Star Under 11, in una gara con oltre trenta partecipanti.

Ottima prova per Federica Bottaro, impegnata nella Under 21 Classe D, che ha portato a casa due ori e due argenti. Giada Livia ha ottenuto un secondo e un terzo posto, oltre a due quarti posti. Mya Lombardo ha conquistato due secondi posti nella Under 15.

Il bronzo è arrivato anche per Chiara Tinè e Nicole Di Mari, entrambe nella Under 13: Chiara ha raggiunto tre finali e Nicole due. Federica Italia ha ottenuto un secondo posto e centrato due finali. Finali anche per Ludovica Zappalà, Beatrice Greco ed Estelle Piazza. In gara per la scuola anche altri atleti del Solo Latin.

Un orgoglio per Siracusa

Portare a casa un medagliere così ricco, in una competizione di questo livello, non è scontato. Gli allievi della YESWEDANCE si sono destreggiati con grande bravura, dimostrando che dietro ogni risultato ci sono impegno, preparazione e un forte spirito di squadra.

La YESWEDANCE si conferma l’unica realtà di Siracusa e provincia specializzata nelle danze latinoamericane, con percorsi dedicati sia al ballo di coppia sia al Solo Latin. A guidare gli atleti sono Christian e Maria Garofalo, maestri, campioni e competitori professionisti nel circuito mondiale, con importanti risultati internazionali, tra cui il secondo posto alla World Cup di Shenzhen. Il loro esempio in pista accompagna ogni giorno la crescita degli allievi: tali maestri, tali allievi.

“Siamo felicissimi e orgogliosi dei nostri ragazzi. Vederli affrontare una competizione di questo livello con impegno, coraggio e passione è una grande emozione. Un medagliere così ricco è motivo di orgoglio per tutta Siracusa. Ogni medaglia e ogni finale raccontano il lavoro svolto e la crescita di ciascun atleta. Ringraziamo i ragazzi e le famiglie che condividono con noi questo percorso: questi risultati sono una festa per tutta la YESWEDANCE”

Per la scuola siracusana il bilancio va oltre le medaglie: restano l’emozione della pista, la soddisfazione di ogni atleta e la gioia di aver vissuto insieme due giornate speciali.