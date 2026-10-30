Novità previdenziali e diritti nel secondo modulo Fnp Cisl Ragusa Siracusa

Attualità · Sindacato

Previdenza e diritti. Sono stati i temi dell’incontro del secondo modulo formativo promosso dalla Cisl Fnp Ragusa Siracusa dal titolo “La tutela nasce dalla conoscenza: diritti previdenziali non espressi – strumenti operativi per Rls e Agenti Sociali”.

Il confronto, promosso dal commissario straordinario della Fnp Cisl Sicilia, Domenico Milazzo, si è tenuto lunedì scorso nel salone “Giulio Pastore” della Cisl in via Arsenale, alla presenza dello stesso commissario Milazzo, insieme al segretario generale della Ust Cisl, Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore, al segretario generale della Fnp Cisl Ragusa Siracusa, Antonio Nicosia, con i componenti della segreteria Paola Di Gregorio e Carmelo Veneziano.

Ad illustrare i contenuti per i temi previdenziale, assistenziale e contributivo, sono stati il coordinatore regionale Inas Cisl, Giorgio Sanzone e l’esperto in materia previdenziale, Marco Lategana, che hanno evidenziato le principali novità introdotte nella recente legge di bilancio.

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Un “focus” particolare è stato dedicato anche ai benefici introdotti dalla normativa, a chi sono rivolti, alle modalità di consultazione dell’estratto contributivo, ma anche alle indicazioni sulla previdenza complementare ed ai casi di deducibilità fiscale. Un momento di formazione ed informazione, come ha specificato il segretario generale della Fnp Cisl Ragusa Siracusa, Antonio Nicosia, necessario per accrescere la consapevolezza e l’importanza della missione del sindacato da sempre di prossimità e di vicinanza rivolto sia all’utenza di pensionati, che nei riguardi di coloro attualmente in fase pensionabile.