Nuoto, 13 medaglie per la Ssd Sun Club Siracusa ai Campionati Regionali Juniores, Cadetti e Seniores

Sun Club Siracusa protagonista ai Campionati Regionali disputati il 13, 14 e 15 marzo a Paternò. Per la polisportiva guidata da Guglielmo e Viviana Venticinque sono arrivate 13 medaglie nelle categorie Juniores, Cadetti e Seniores, con 6 ori, 5 argenti e 2 bronzi.

Nelle gare ha dominato la campionessa regionale Giuliana Lentini, capace di vincere 4 medaglie d’oro e due d’argento nelle specialità in cui è stata impegnata: ottima prova per l’atleta siracusana nei 400 metri misti, realizzando il tempo di qualifica ai Criteria Nazionali Giovanili di Riccione, in programma dal 26 marzo al 2 aprile. Lentini ha ottenuto il gradino più alto del podio anche nei 200 m misti, nei 400 e negli 800 stile libero. Le medaglie d’argento, invece, sono arrivate nei 200 m farfalla e nei 1500 stile libero, gara in cui la compagna di squadra Beatrice Latina ha conquistato un bronzo meritatissimo.

A laurearsi campionessa regionale è stata anche Alessia Guglielmino, vincitrice di due ori nei 100 e nei 200 metri dorso, oltre a un argento nel 50 m dorso, mentre Giorgia Moceo ha conquistato una medaglia d’argento nei 200 m misti nonostante il recente infortunio alla spalla che ne ha limitato gli allenamenti.

A completare il ricco medagliere per la squadra allenata da Giorgia Gallo e Giuseppe Incremona sono state le staffette: nella 4×100 stile libero Moceo, Latina, Scarpaci e Lentini hanno chiuso al secondo posto, conquistando l’argento, bissando poi nella 4×200 stile libero con l’inserimento di Guglielmino per Scarpaci. La formazione Moceo, Latina, Guglielmino e Lentini, poi, ha vinto la medaglia di bronzo nella 4×100 mista.

“Voglio complimentarmi con i nostri fantastici atleti, gli allenatori e quanti hanno lavorato per il raggiungimento di questi risultati sportivi – aggiunge Viviana Venticinque -. Chi gareggia con i colori del Sun Club sa benissimo che le vittorie passano sempre dalla valorizzazione di tutti i componenti della squadra, per questo voglio ringraziare Federico Santoro e Federico Fiorella per aver contribuito alla classifica a squadre. Adesso guardiamo ai prossimi impegni con determinazione e fiducia, forti di una squadra di atleti che continua a dimostrare di essere altamente competitiva”.