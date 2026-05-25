Nuoto, bronzo di Sofia Castorina al “Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà“

A soli dieci anni, Sofia Castorina ha deciso di mettersi alla prova in una delle specialità più dure e affascinanti del nuoto agonistico: i 200 farfalla.

E al prestigioso Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà di Messina, l’atleta siracusana categoria Esordienti A1 ha lasciato il segno conquistando uno straordinario terzo posto contro avversarie più grandi ed esperte.

Ma il valore della sua prestazione va oltre il podio.

Con il passare dei metri, Sofia ha nuotato con coraggio, trasformando fatica, tensione e adrenalina in pura determinazione. Perché la farfalla è una specialità che non concede pause: mette alla prova il fisico, svuota le energie e obbliga a trovare forza proprio quando sembra finita. E Sofia, fino all’ultima bracciata, non ha mai smesso di crederci.

Dietro quella medaglia ci sono allenamenti, sacrifici e il lavoro quotidiano costruito assieme ai tecnici Giovanni Castorina e Maria Carmela Luciano, ma soprattutto c’è la mentalità di una giovane atleta che ha scelto di affrontare le proprie paure senza tirarsi indietro.

Ottimi segnali anche dal resto del gruppo siracusano con Angelo e Tommaso Pappalardo, Tecla Bennardo e Gabriele Bordonaro, protagonisti di importanti miglioramenti cronometrici che confermano la crescita di una squadra giovane, compatta e sempre più competitiva.