Nuoto, gli esordienti della Alsport in grande forma al Trofeo San Martino

Al Trofeo San Martino, andato in scena presso il Kiran Club di Caltagirone e organizzato dalla FIN Sicilia, gli atleti Esordienti A e B della Alsport hanno registrato risultati significativi, confermando la qualità del settore giovanile della società.

Nella categoria Esordienti B, Tommaso Pappalardo e Tecla Bennardo hanno evidenziato notevoli progressi cronometrici, caratterizzati da miglioramenti nella fase subacquea, nella gestione del ritmo gara e nella tecnica di nuotata, segnando tempi di rilevanza regionale. Prestazioni di livello anche per gli Esordienti A. Sofia Castorina ha migliorato sensibilmente i propri primati personali nei 200 stile libero e nei 100 rana, oltre a confermarsi protagonista nei 100 farfalla, distanza in cui risulta attualmente la migliore atleta siciliana del 2015.

Miguel Alberto Campione, nonostante un infortunio, ha completato le gare con determinazione esemplare, mentre Angelo Pappalardo ha messo in evidenza un progresso tecnico definito “straordinario” dallo staff. Il lavoro dei tecnici Maria Carmela Luciano e Giovanni Castorina, sostenuti dal presidente Giuseppe Alderuccio, si conferma centrale nello sviluppo sportivo e personale degli atleti.

Fondamentale anche il supporto delle famiglie, che contribuiscono a consolidare un ambiente formativo solido e positivo.