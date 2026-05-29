Nuoto, i giovani della Sun Club Siracusa protagonisti in acqua: 14 medaglie conquistate al Trofeo Piskeo

Il vivaio della SSD Sun Club Siracusa ha dimostrato ancora una volta il propio valore, e la qualità del lavoro degli istruttori, al 20º “Trofeo Piskeo – Memorial Mirko Laganà”, disputato come ogni anni nella struttura dell’UniMe, a Messina.

Gli atleti siracusani si sono distinti nelle diverse specialità, conquistando riconoscimenti personali e un totale di 14 medaglie. Ottima prova per Ezio Mudali, assoluto protagonista nella categoria Esordienti B con due ori nel dorso, rispettivamente nei 50 e nei 100 metri. Nella stessa categoria Alessandro Cianci ha chiuso con un argento nei 100 farfalla e un bronzo nei 50. Tra le ragazze, nella categoria Cadetti Alessia Guglielmino ha ottenuto l’argento nei 200 dorso e il bronzo nei 100, mentre

Giuliana Lentini è salita sul secondo gradino del podio nei 200 farfalla e nei 200 misti. Due argenti e un oro per Alice Moceo, prima classificata nei 50 rana categoria Ragazzi, e seconda nei 100 e 200 della stessa specialità. Giorgia Moceo, categoria Juniores, ha conquistato l’argento nei 200 rana e il bronzo nei 100 e nei 50.

Non solo medaglie per i giovani della Sun Club, ma anche la soddisfazione di dimostrare il proprio valore a livello internazionale: Giuliana Lentini, infatti, è stata convocata dal responsabile tecnico Fin Sicilia, Diego Santoro, per unirsi alla rappresentativa di atleti siciliani che nuoteranno al 29° Trofeo Internazionale “Italo Nicoletti”, in programma a Riccione dal 5 al 7 giugno.