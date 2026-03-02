Nuoto, Sofia Castorina d’argento al Gran Prix della Sicilia Orientale

Prestazione da incorniciare per Sofia Castorina, giovane nuotatrice siracusana classe 2015, protagonista assoluta ieri pomeriggio nell’ultima tappa regionale del Gran Prix della Sicilia Orientale, appuntamento che anticipa la finale regionale.

In vasca, Sofia ha fermato il cronometro su un tempo straordinario (2’51″6) e, conquistando un risultato che la proietta al secondo posto nella graduatoria nazionale di categoria. Un piazzamento che certifica il suo salto di qualità e accende i riflettori sul talento emergente del nuoto siciliano.

Un percorso costruito giorno dopo giorno sotto la guida tecnica di Giovanni Castorina e Maria Carmela Luciano, all’interno della società siracusana Alsport.