Nuoto, Trofeo Fin Sicilia: bronzo per Tecla Bennardo

Alla piscina comunale di Nesima, a Catania, il IV Trofeo FIN Sicilia ha acceso i riflettori su una nuova generazione di nuotatori pronti a lasciare il segno. Nella finale del campionato invernale siciliano in vasca da 25 metri, quattro giovani atleti siracusani hanno dimostrato che talento e determinazione possono fare la differenza.

Reduci da una settimana intensa a Malta, con sette gare e altrettante finali disputate, i ragazzi allenati dai tecnici Maria Carmela Luciano e Giovanni Castorina hanno trasformato la fatica in prestazioni di alto livello. Su tutti, spicca Tecla Bennardo, che conquista un brillante bronzo nei 100 farfalla categoria Esordienti B, distinguendosi tra un gruppo numeroso e altamente competitivo di atlete siciliane.

Segnali di crescita importanti anche per Tommaso Pappalardo, sempre più solido e in costante miglioramento, mentre Sofia Castorina e Angelo Pappalardo confermano carattere e qualità, posizionandosi tra i protagonisti della competizione.