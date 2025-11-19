Sabato 22 novembre alle ore 17:30, alla libreria Mondadori di via Senatore Di Giovanni n. 31, Nuova Acropoli Siracusa celebra la Giornata Mondiale della Filosofia, con un incontro culturale dal titolo “Armonie del pensiero filosofico”. La relatrice Lucia Sinnona omaggerà la filosofia, antica e sempre attuale scienza amica della saggezza, presentandone i benefici per la vita quotidiana, quando viene vista come arte di vivere e strumento di crescita utile a conoscere e ad affrontare il mondo ed inoltre condividerà i punti d’incontro tra la filosofia orientale e quella occidentale, mostrando che, pur utilizzando forme differenti, entrambe cercano di rispondere alle medesime domande.

“Verso l’unità attraverso la diversità” sarà il filo conduttore dell’incontro, ovvero comprendere come la filosofia canti una stessa melodia universale, quella della ricerca del bene, della verità e della bellezza che unisce tutti gli esseri umani. Ingresso libero.