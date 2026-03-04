Ultime news

1 minuto di lettura
Sabato pomeriggio

Nuova Acropoli Siracusa organizza un incontro culturale sui miti

L’attività proporrà la riscoperta di alcune figure femminili appartenenti alla mitologia greca, con uno sguardo attento soprattutto al loro significato simbolico

Locandina Nuova Acropoli

L’attività proporrà la riscoperta di alcune figure femminili appartenenti alla mitologia greca, con uno sguardo attento soprattutto al loro significato simbolico

1 minuto di lettura

Nuova Acropoli Siracusa organizza, Sabato 7 marzo alle 18:30 nella Libreria NeaPolis di Viale Teocrito n.125, l’incontro culturale dal titolo “Dafne, Andromeda e Galatea – Un mito è per sempre”.

L’attività proporrà la riscoperta di alcune figure femminili appartenenti alla mitologia greca, con uno sguardo attento soprattutto al loro significato simbolico. I racconti saranno scanditi da alcune letture tratte da testi della tradizione classica e il pubblico sarà coinvolto nella ricerca del messaggio che gli antichi Greci hanno affidato ai simboli, ispirandosi grazie alla loro profondità e sorprendente attualità. Ingresso libero.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo

© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni

Le notizie più lette di oggi