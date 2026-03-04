Nuova Acropoli Siracusa organizza un incontro culturale sui miti

Nuova Acropoli Siracusa organizza, Sabato 7 marzo alle 18:30 nella Libreria NeaPolis di Viale Teocrito n.125, l’incontro culturale dal titolo “Dafne, Andromeda e Galatea – Un mito è per sempre”.

L’attività proporrà la riscoperta di alcune figure femminili appartenenti alla mitologia greca, con uno sguardo attento soprattutto al loro significato simbolico. I racconti saranno scanditi da alcune letture tratte da testi della tradizione classica e il pubblico sarà coinvolto nella ricerca del messaggio che gli antichi Greci hanno affidato ai simboli, ispirandosi grazie alla loro profondità e sorprendente attualità. Ingresso libero.