Nuova caserma dei carabinieri a Siracusa, ecco come sarà: logge, patii e un parco

Attualità · Agenzia del Demanio

Vince la proposta di Techproject, DKA – Diele Kerciku Architetture e Greenwich – a Socotec Company, che integra architettura, paesaggio e sostenibilità in un intervento che comprende la nuova sede del Comando Provinciale e il Parco Mediterraneo.

L’Agenzia del Demanio ha concluso il concorso internazionale di progettazione per la realizzazione della nuova Caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, aggiudicando la vittoria alla proposta presentata da Techproject nel ruolo di capogruppo, DKA – Diele Kerciku Architetture per il progetto architettonico e urbano, e Greenwich – a Socotec Company per la parte di strategie di sostenibilità ambientale. ll concorso è stato promosso dall’Agenzia per selezionare una proposta progettuale capace di interpretare in chiave contemporanea il ruolo di un importante presidio dello Stato: una struttura efficiente e funzionale per l’Arma dei Carabinieri, ma allo stesso tempo un’architettura riconoscibile e pienamente integrata nel contesto urbano. L’intervento rientra nel programma nazionale “C.A.S.A. del Carabiniere”, finalizzato al potenziamento dell’infrastruttura dell’Arma sul territorio nazionale. Nell’ambito del programma, l’Agenzia del Demanio svolge le funzioni di stazione appaltante per le attività di programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo degli interventi.

La nuova Caserma sorgerà in Contrada Pizzuta, nella zona nord-ovest di Siracusa, un quartiere che negli ultimi anni ha avuto una positiva trasformazione urbana e ospita già importanti funzioni pubbliche, tra cui la Questura e la nuova Caserma dei Vigili del Fuoco. L’intervento contribuirà quindi a rafforzare la presenza delle istituzioni e a riqualificare una porzione di città con nuovi spazi, percorsi e aree verdi. Il concorso prevedeva un montepremi complessivo di quasi 690 mila euro. Al vincitore è riconosciuto un premio di 45 mila euro, oltre a 554.162,41 euro per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica e per l’esecuzione delle indagini integrative. Il costo stimato per la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri della sicurezza, è di quasi 10 milioni di euro.

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La nuova Caserma rappresenta un investimento sulla qualità dell’architettura pubblica e sulla rigenerazione urbana. Il complesso ospiterà il comando e gli uffici, gli alloggi per il personale, l’autorimessa e gli altri servizi necessari alle attività istituzionali. Il progetto vincitore interpreta il nuovo presidio non come un edificio isolato, ma come parte di un sistema più ampio in cui architettura, paesaggio e spazio pubblico costruiscono nuove relazioni con la città. Un grande asse verde attraversa l’area e mette in relazione gli edifici, i percorsi pubblici e il nuovo Parco Mediterraneo, concepito come elemento generatore dell’intervento e nuovo spazio aperto per il quartiere. La Caserma e gli edifici residenziali di servizio si articolano in volumi bassi e orizzontali, in dialogo con il paesaggio e con la scala urbana di Siracusa. Logge, corti, patii e spazi di transizione costruiscono un rapporto continuo tra interno ed esterno, mentre facciate profonde, schermature verticali e superfici minerali chiare reinterpretano alcuni caratteri dell’architettura mediterranea. Il Parco Mediterraneo realizza questa visione con vegetazione, percorsi e spazi dedicati alla sosta, allo sport e alla socialità, contribuendo al tempo stesso all’ombreggiamento e alla mitigazione dell’isola di calore.

La nuova sede è pensata per superare il modello tradizionale dell’edificio militare a favore di un presidio istituzionale capace di esprimere prossimità, trasparenza e servizio alla collettività. Una caserma che dialoga con la città e contribuisce alla rigenerazione urbana del quartiere, con un linguaggio architettonico contemporaneo, sobrio e autorevole.