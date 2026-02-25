Nuova caserma dei Carabinieri a Siracusa. Scontro sulla localizzazione: Milazzo chiede confronto pubblico, Bandiera replica: “iter avviato dal 2019”

La nuova caserma del Comando provinciale dei Carabinieri di Siracusa sorgerà alla Pizzuta, nell’area accanto alla caserma dei Vigili del Fuoco. La notizia, emersa anche attraverso un bando dell’Agenzia del Demanio per la progettazione, ha aperto un confronto politico in Consiglio comunale.

A intervenire sono stati Massimo Milazzo, capogruppo del Partito democratico, ed Edy Bandiera, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, con due letture molto diverse della vicenda: da una parte la richiesta di maggiore condivisione politica sulla scelta urbanistica, dall’altra la sottolineatura di un iter già avviato da anni e coerente con gli strumenti di pianificazione del Comune.

Milazzo ha spiegato di avere verificato l’esistenza di un concorso internazionale di idee indetto dall’Agenzia del Demanio nel luglio 2025, per un importo complessivo di circa 2,1 milioni di euro destinati alla progettazione della nuova caserma, articolato in due fasi: una prima fase per le proposte ideative e una seconda per il progetto definitivo ed esecutivo.

Il punto sollevato dal consigliere non riguarda tanto l’opera in sé, quanto il metodo e la localizzazione. Secondo Milazzo, il Consiglio comunale non avrebbe avuto un confronto pubblico adeguato su una scelta che ha un peso urbanistico e simbolico rilevante.

Nel suo ragionamento, la Pizzuta viene definita una zona “tranquilla”, già vicina alla Questura, mentre la Mazzarrona avrebbe potuto rappresentare una scelta dal forte valore sociale e urbano: “un grande messaggio di vicinanza e attenzione”, ma anche un possibile volano economico per il quartiere. Il capogruppo Pd insiste soprattutto su un principio: decisioni di questo tipo, sostiene, dovrebbero maturare attraverso una discussione politica aperta, in modo da far emergere la soluzione migliore per la città.

La replica del vicesindaco Edy Bandiera va in direzione opposta. Bandiera ridimensiona l’effetto sorpresa e parla di una vicenda “che comincia a essere datata”, con origini che risalirebbero intorno al 2019.

Secondo il vicesindaco, la scelta della Pizzuta non sarebbe estemporanea, ma coerente con il Piano regolatore generale del 2007, che già individua quell’area come zona G5, destinata a strutture e attrezzature per la giustizia e la sicurezza.

Bandiera ricorda inoltre che l’area sarebbe stata già oggetto di permuta con il Demanio, nell’ambito di un percorso formalizzato e legato anche a un protocollo d’intesa, con trasferimenti patrimoniali che hanno riguardato altri immobili in città. In questa ricostruzione, il concorso di idee del Demanio rappresenta quindi uno sviluppo naturale di un iter già tracciato. Il vicesindaco sposta poi l’attenzione sull’obiettivo finale: arrivare alla realizzazione della nuova caserma, considerata necessaria anche alla luce dell’attuale sede del Comando provinciale, ritenuta non adeguata.

Al di là degli aspetti tecnici e urbanistici, la discussione mette in evidenza due piani distinti. Da un lato c’è il tema della legittimità amministrativa e della coerenza urbanistica della scelta della Pizzuta; dall’altro quello della opportunità politica e del ruolo che una grande infrastruttura pubblica potrebbe avere nella rigenerazione di altri quartieri, come la Mazzarrona.

È proprio su questo secondo punto che Milazzo chiede un passaggio più esplicito in aula, mentre Bandiera rivendica la continuità di un percorso già impostato e in linea con il Prg. La questione, insomma, non è soltanto “dove” sorgerà la caserma, ma anche come la città intende discutere e condividere le scelte strategiche che incidono sul suo assetto futuro.