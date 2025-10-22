Nuova farmacia a Siracusa: in viale Epipoli, non a Scala Greca. Voto unanime del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Siracusa compatto verso una distribuzione equa dei servizi sanitari con la votazione unanime da parte dell’assise in favore della creazione di una nuova farmacia nel quartiere di Epipoli e non in viale Scala Greca, che è già servita da altre strutture. L’aula ha approvato una mozione, primo firmatario del capogruppo di “Insieme” Ivan Scimonelli, che impegna l’amministrazione a intervenire con urgenza sulla Regione e sul commissario ad acta per rivedere la scelta.

“Ho chiesto ascolto, dialogo e rispetto dei dati oggettivi: il diritto alla salute non si pianifica con approssimazione, né spostando le farmacie dove ‘conviene’, ma dove servono davvero ai cittadini”, ha dichiarato Ivan Scimonelli, che ha da sempre sostenuto la necessità di una farmacia nel quartiere. Secondo il consigliere, la decisione di spostare la farmacia a Scala Greca non sarebbe stata una scelta vantaggiosa né per i cittadini, né per i farmacisti, creando inutili problemi di parcheggio e sovraccarico nelle vicinanze.

Il Consiglio comunale ha quindi inviato un messaggio forte al commissario ad acta per chiedere che la nuova farmacia venga ubicata proprio a Epipoli, un’area densamente popolata e in forte crescita. “Gli studi tecnici e i numeri ci dicono chiaramente che a Epipoli c’è una reale necessità di una seconda farmacia. Non si tratta di un trasferimento, ma dell’apertura di una nuova sede”, ha affermato Scimonelli. La mozione è stata condivisa anche dal vicesindaco Edy Bandiera, apprezzando il consenso unanime del Consiglio.

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio ha approvato anche un emendamento che prevede la conservazione della farmacia stagionale di Fontane Bianche, essenziale per il territorio di Cassibile e le località balneari durante i mesi estivi. Il consigliere Andrea Buccheri ha sottolineato l’importanza di mantenere la farmacia stagionale per rispondere alle esigenze di turisti e residenti, specialmente in un’area che ha una sola farmacia a disposizione per tutto l’anno. “È fondamentale per garantire servizi sanitari tempestivi, soprattutto durante l’afflusso estivo di turisti”, ha dichiarato Buccheri.

Adesso verranno trasmessi formalmente tutti i documenti alla Regione e al commissario ad acta, chiedendo una nuova verifica ufficiale sui locali disponibili a Epipoli e promuovendo un tavolo tecnico che coinvolgerà l’Ordine dei Farmacisti, i delegati dell’ASP e la terza commissione, per valutare le reali necessità del quartiere e procedere con la pianificazione del progetto. La farmacia, infatti, non è solo un luogo per l’acquisto di farmaci, ma un punto di riferimento per i cittadini.