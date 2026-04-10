Nuova guida all’Asp di Siracusa, Ugl traccia “la rotta della collaborazione”

Il recente insediamento del nuovo Commissario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di SIracusa è stato accompagnato da un segnale distensivo e propositivo da parte dell’UGL. In un documento ufficiale, il sindacato ha voluto formalizzare il proprio saluto, sottolineando come la nomina rappresenti un momento cruciale per il futuro della sanità nel nostro territorio.

Non si tratta solo di un atto di cortesia istituzionale: la nota dell’UGL, seppur sintetica, lascia emergere la volontà di essere parte attiva nel processo di riorganizzazione che il nuovo Commissario sarà chiamato a guidare. Il sindacato sembra voler puntare su un metodo di lavoro basato sulla trasparenza e sul confronto periodico, elementi ritenuti indispensabili per affrontare le croniche carenze di organico e le criticità strutturali dei presidi ospedalieri.

Secondo quanto si apprende dagli ambienti sindacali, le priorità che verranno poste sul tavolo della nuova dirigenza riguarderanno la valorizzazione delle risorse umane e il miglioramento dei livelli essenziali di assistenza. L’augurio di buon lavoro espresso dall’UGL si configura quindi come una “mano tesa” verso l’amministrazione, condizionata però dalla capacità di quest’ultima di dare risposte concrete alle istanze dei lavoratori e dei pazienti.

Con questa presa di posizione, l’UGL conferma il proprio ruolo di sentinella del sistema sanitario, pronta a sostenere le riforme necessarie ma ferma nel richiedere una gestione che rimetta al centro il diritto alla salute.