Nuova Omoda 7, a Siracusa il debutto che segna una svolta per ST Sergio Tumino

L’ingresso dei modelli Omoda & Jaecoo nello storico showroom della famiglia Tumino alza il target verso un pubblico di fascia più alta. Per il brand cinese, parte del colosso Chery Automobile, il Sud Italia è una leva strategica per la crescita della rete commerciale.

Non è stata solo una presentazione, ma il segno concreto di una nuova fase. Con il debutto della nuova Omoda 7 negli spazi di ST Sergio Tumino, lo storico concessionario siracusano apre ufficialmente a un marchio che rappresenta innovazione, tecnologia e un posizionamento più alto nel mercato automotive contemporaneo.

Un passaggio importante, sottolineato con orgoglio da Sergio Tumino insieme ai figli, oggi alla guida della terza generazione della famiglia, che hanno evidenziato come l’arrivo dei modelli Omoda & Jaecoo rappresenti un’evoluzione naturale del percorso aziendale: “Questi brand ci consentono di parlare a un pubblico nuovo, con uno standing più elevato, attento al design, alla tecnologia e alla qualità dell’esperienza”, è il messaggio condiviso durante la presentazione.

La Omoda 7 incarna perfettamente questa visione. Linee decise, interni dal forte impatto tecnologico, sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione e un’identità stilistica pensata per una clientela dinamica e internazionale: elementi che segnano un cambio di passo rispetto al passato e che proiettano lo showroom verso una dimensione più contemporanea e competitiva.

Per ST Sergio Tumino si tratta di una scelta strategica che rafforza ulteriormente il posizionamento nel territorio. Da decenni punto di riferimento per il mercato automotive della provincia di Siracusa, l’azienda compie così un salto in avanti, intercettando le nuove tendenze della mobilità e le esigenze di una clientela sempre più orientata verso prodotti ad alto contenuto tecnologico e dal forte valore distintivo.

Ma la tappa siracusana ha un significato importante anche per Omoda & Jaecoo. A sottolinearlo è stato Alfredo Pastore, Direttore Vendite Italia del marchio, che ha definito l’apertura nel capoluogo aretuseo “un passaggio chiave nello sviluppo della rete commerciale nel nostro Paese”. Il Sud, infatti, rappresenta un’area strategica per la crescita del brand: un mercato dinamico, con ampi margini di sviluppo e una forte attenzione verso le novità del settore.

L’evento ha richiamato clienti, appassionati e operatori del settore, confermando l’interesse crescente attorno a un marchio che in pochi mesi sta conquistando spazio nel panorama automobilistico italiano.

Per la famiglia Tumino, che da tre generazioni lega il proprio nome al mondo dell’auto, l’ingresso di Omoda & Jaecoo non è soltanto un ampliamento dell’offerta, ma un investimento sul futuro. Un modo per continuare a crescere mantenendo salde le radici nel territorio e allo stesso tempo guardando a un mercato sempre più internazionale.