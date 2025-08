Nuova ondata di calore in arrivo, ecco le raccomandazioni del ministero della Salute

In arrivo una nuova ondata di caldo che secondo le previsioni del Centro Meteo Italliano, durerà fino alla metà di agosto. La fase piacevole però sta ormai per terminare e con l’arrivo del secondo weekend di agosto partirà una nuova e intensa ondata di caldo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano ci confermano poi una settimana di Ferragosto all’insegna del tempo per lo più stabile ma soprattutto con temperature al di sopra delle medie del periodo.

L’ASP di Siracusa, in linea con le raccomandazioni del ministero della Salute e dell’assessorato alla Salute della Regione Siciliana, ha attivato come ogni anno il Piano operativo per le ondate di calore ed una serie di misure per aiutare i cittadini a fronteggiare l’emergenza caldo. Le iniziative includono il potenziamento dei servizi sanitari e la diffusione di consigli utili per proteggere la salute, specialmente per i soggetti più a rischio come bambini e anziani.





Per supportare la popolazione, l’ASP di Siracusa ha pubblicato nel sito internet aziendale la brochure del ministero della Salute “Campagna 2025 Proteggiamoci dal caldo” che contiene un decalogo di consigli pratici per prevenire gli effetti sulla salute legati alle ondate di calore:

1. Evitare di uscire nelle ore più calde e proteggere in particolare bambini e anziani dall’esposizione diretta al sole.

2. Proteggersi in casa e nei luoghi di lavoro schermando le finestre con tende e, se si usa l’aria condizionata, evitare temperature troppo basse (non più di 5∘ C rispetto all’esterno). È importante pulire periodicamente i filtri dell’aria condizionata.

3. Bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno e mangiare frutta fresca, limitando il consumo di bevande zuccherate, caffè e alcolici.

4. Seguire un’alimentazione corretta, consumando 5 porzioni di frutta e verdura di stagione al giorno. È consigliabile privilegiare cibi freschi e facilmente digeribili, riducendo l’uso di sale (preferendo quello iodato) e di grassi.

5. Conservare correttamente gli alimenti rispettando la catena del freddo per garantirne la sicurezza.

6. Vestirsi con indumenti di fibre naturali che garantiscano la traspirazione, indossare cappelli leggeri all’aperto e utilizzare occhiali con filtri UV e schermi solari. Queste precauzioni sono valide anche per chi lavora all’aperto.

7. Proteggersi dal caldo in viaggio, aerando l’abitacolo dell’auto, evitando le ore più calde e portando con sé una scorta d’acqua. Non lasciare mai neonati o animali in macchina, neanche per brevi periodi.

8. Fare esercizio fisico nelle ore più fresche della giornata e bere molti liquidi in caso di attività fisica.

9. Assistere le persone a maggior rischio, come gli anziani che vivono da soli, e segnalare ai servizi socio-sanitari eventuali necessità di intervento.

10. Proteggere anche gli animali domestici, dando loro molta acqua e facendo soste in zone ombreggiate durante i viaggi. Inoltre, è consigliato evitare di far camminare i cani sull’asfalto rovente nelle ore più calde.

Per ulteriori informazioni, i cittadini possono consultare il sito ufficiale del ministero della Salute e l’apposita pagina dedicata alle ondate di calore, dove vengono pubblicati bollettini giornalieri. È inoltre attivo il numero di pubblica utilità 1500 per fornire indicazioni e informazioni.