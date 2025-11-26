Nuova pediatra in servizio a Melilli Centro: venerdì 28 presentazione e open day del poliambulatorio

Il Comune di Melilli annuncia alla cittadinanza l’avvio del nuovo servizio pediatrico a Melilli Centro, con la presentazione ufficiale della pediatra Federica Sullo, che prenderà servizio nel poliambulatorio di via Martiri di via Fani.
L’inaugurazione si terrà venerdì 28 novembre 2025 alle 16:30, in formula “open day”, aperta a tutte le famiglie e ai cittadini interessati: l’iniziativa offrirà l’occasione per conoscere la nuova pediatra in servizio; ricevere informazioni sul modello assistenziale e sui servizi offerti; visitare gli spazi rinnovati del poliambulatorio.
Si tratta di un momento particolarmente significativo per la comunità, che negli ultimi mesi ha vissuto una condizione di carenza del servizio pediatrico, con importanti disagi per numerose famiglie costrette a rivolgersi a professionisti privati operanti in altri comuni, sostenendo costi aggiuntivi e difficoltà organizzative.
La celere attivazione del nuovo incarico arriva a seguito dell’interrogazione urgente del deputato regionale Giuseppe Carta, sindaco di Melilli, indirizzata al presidente della Regione Siciliana e all’assessore Regionale per la Salute, ai quali erano state denunciate le criticità del servizio pediatrico a Melilli Centro.
Nella sua nota, Carta aveva sottolineato come “la carenza di pediatri nel centro abitato, ormai da alcuni anni, incida direttamente sulla tutela della salute dei minori, creando una disparità territoriale e contravvenendo al diritto costituzionalmente garantito alla cura”.
La tempestiva risposta da parte dell’ASP di Siracusa dimostra un’attenzione concreta verso le esigenze del territorio.
