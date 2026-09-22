Nuova rete di sorveglianza a Siracusa: 132 telecamere e 47 sistemi per leggere le targhe

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Siracusa rafforza il sistema di videosorveglianza con una nuova infrastruttura destinata a estendere il controllo del territorio e dei flussi veicolari. A comunicarlo è il sindaco Francesco Italia, spiegando che il primo lotto del nuovo sistema è già operativo e si trova attualmente in fase di test presso la Control Room del Comando di Polizia Municipale.

La nuova rete prevede l’impiego di telecamere ad alta definizione e di sistemi ANPR per la lettura automatica delle targhe. Una tecnologia che consentirà di monitorare i movimenti dei veicoli, mantenere sotto osservazione le aree ritenute più sensibili e fornire alla Polizia Municipale ulteriori strumenti per coordinare gli interventi sul territorio.

Il piano complessivo si articola in tre interventi e prevede, una volta completato, l’installazione di 132 telecamere e 47 sistemi per il riconoscimento automatico delle targhe. Il finanziamento ammonta a circa 780mila euro.

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“Siracusa rafforza la propria rete di videosorveglianza”, sottolinea Italia, evidenziando l’avvio della prima fase del progetto. Il sistema, secondo quanto spiegato dal sindaco, sarà gestito dalla Control Room della Polizia Municipale, destinata a diventare il punto di riferimento per il monitoraggio delle immagini e la gestione delle informazioni raccolte attraverso la nuova rete.

L’utilizzo delle telecamere ad alta definizione sarà affiancato dunque dalla tecnologia ANPR, che permette di rilevare automaticamente le targhe dei mezzi in transito. L’obiettivo è quello di avere un quadro più completo dei flussi veicolari e di poter disporre di informazioni utili alle attività di controllo.

Il progetto rappresenta un ulteriore investimento sul fronte della sicurezza urbana e del presidio tecnologico del territorio. Con i tre interventi programmati, la rete sarà progressivamente ampliata fino a raggiungere i 132 dispositivi di videosorveglianza e i 47 sistemi per la lettura delle targhe.

Il primo lotto, intanto, è già entrato nella fase operativa. I test serviranno a verificare il funzionamento della nuova infrastruttura prima della piena messa a regime dell’intero sistema.