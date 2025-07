Nuova rotatoria tra viale Tica e via Polibio: via libera in Consiglio comunale

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento ai colleghi della I Commissione consiliare, al Consiglio Comunale e all’Amministrazione per aver approvato e condiviso la mia proposta relativa alla realizzazione di una nuova rotatoria tra viale Tica e via Polibio. Si tratta di un intervento importante che rappresenta un passo concreto verso la riqualificazione della zona, che dopo via Tisia riqualificata si estende verso Viale Tica (quindi piazza Leonardo Da Vinci, piazza molto frequentata da bambini e che meriterebbe anch’essa una riqualificazione importante), ma soprattutto un miglioramento significativo sotto il profilo della sicurezza stradale, per automobilisti ciclisti e pedoni”. A parlare è il consigliere comunale Luigi Cavarra dopo il via libera in Consiglio comunale alla sua proposta, con l’assessore alla Mobilità che ne ha garantito la realizzazione entro la fine dell’anno.

“La nuova rotatoria consentirà di fluidificare, ordinare e regolare il traffico, ridurre gli incidenti e valorizzare un’area urbana che da tempo necessitava di attenzione e interventi mirati. Questo progetto è il frutto di un lavoro condiviso con l’assessore Pantano e il presidente della I commissione Firenze, reso possibile dall’ascolto delle istanze dei cittadini e dalla collaborazione tra istituzioni – conclude –. Un piccolo ma significativo risultato che dimostra quanto sia importante lavorare con impegno e visione per migliorare la qualità della vita nei nostri quartieri”.