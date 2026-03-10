Nuova sede dei Vigili del Fuoco, insorgono i sindacati: “lavori ancora incompleti, servono interventi urgenti”

Le organizzazioni sindacali dei Vigili del Fuoco tornano a denunciare le criticità legate alla nuova sede operativa del comando di Siracusa, evidenziando come la struttura non sia ancora pienamente funzionale nonostante le inaugurazioni ufficiali avvenute negli ultimi anni.

In una nota congiunta firmata da Conapo, FNS CISL, UILPA Vigili del Fuoco e Confsal Vigili del Fuoco, si richiama l’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica sulle persistenti difficoltà operative della struttura.

La nuova sede della Pizzuta non è stata realizzata con fondi diretti del Ministero dell’Interno, ma attraverso risorse destinate alla ricostruzione dopo il Terremoto della Sicilia orientale del 1990, nell’ambito della legge 433 del 1991.

A più di trent’anni dall’avvio dell’iter progettuale, tuttavia, l’opera risulta realizzata solo parzialmente rispetto al progetto originario. Il piano prevedeva infatti la costruzione di due corpi di fabbrica, ma ad oggi è stato completato soltanto il primo.

La mancata realizzazione del secondo edificio rappresenta, secondo i sindacati, la principale causa delle difficoltà operative, costringendo a concentrare tutte le funzioni amministrative, logistiche e operative in un’unica ala della struttura.

Tra le criticità segnalate figurano diversi problemi strutturali e organizzativi: autorimessa di dimensioni ridotte, in grado di ospitare soltanto pochi mezzi pesanti a fronte di un parco automezzi più ampio; sala operativa non ancora completamente ultimata; assenza di spazi adeguati per archivi e magazzini destinati alla documentazione e ai dispositivi di protezione individuale; insufficienza di uffici per funzionari, servizi specialistici e personale amministrativo; postazioni di lavoro non pienamente integrate con gli archivi correnti; locale mensa non adeguato alla consistenza dell’organico, soprattutto in caso di emergenze con turni raddoppiati; ulteriori incompiutezze impiantistiche e logistiche, tra cui l’allaccio alla rete del gas e l’arredamento di diversi uffici.

Il problema è reso ancora più evidente dall’aumento del personale nel corso degli anni: attualmente il comando conta otto funzionari direttivi, otto ispettori e un comparto amministrativo più ampio rispetto al passato.

Le organizzazioni sindacali ricordano inoltre che nel febbraio 2023 l’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato un emendamento che ha stanziato circa 5 milioni di euro per il completamento dell’opera.

Per questo motivo chiedono l’avvio rapido delle procedure necessarie alla realizzazione del secondo corpo di fabbrica e alla piena funzionalità della struttura.

Nel documento si sottolinea inoltre come le criticità non siano imputabili al comando né al personale operativo e amministrativo, che continua a garantire quotidianamente il servizio di soccorso alla collettività.

“Il personale – evidenziano i sindacati – svolge il proprio lavoro con professionalità, spirito di sacrificio e senso dello Stato, nonostante le difficoltà logistiche”.

Per le organizzazioni sindacali diventa quindi indispensabile che ogni comunicazione pubblica sulla nuova sede tenga conto delle reali condizioni operative, affinché le valutazioni istituzionali e politiche possano basarsi su un quadro completo della situazione.

La richiesta finale è chiara: un intervento concreto e tempestivo per completare il secondo corpo di fabbrica e garantire alla sede del comando standard strutturali adeguati alle esigenze operative del Corpo e alla sicurezza del territorio.