Nuova stangata sul Trapani: -5 punti. Il Siracusa risale al terz’ultimo posto

Il Tribunale Federale Nazionale FIGC ha sanzionato il Trapani Calcio con altri cinque punti di penalizzazione in classifica, da scontare nell’attuale stagione sportiva, oltre a un’ammenda di 1.500 euro per violazioni di natura amministrativa.

Il club granata era stato deferito lo scorso 3 gennaio a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, che aveva evidenziato irregolarità nella gestione amministrativa della società.

La sentenza era attesa con particolare attenzione anche in casa Siracusa Calcio, dove si temeva soprattutto l’ipotesi di una possibile estromissione del Trapani dal campionato. Uno scenario che, in caso di esclusione, avrebbe comportato anche la cancellazione dei risultati ottenuti sul campo contro i granata e quindi la perdita di punti preziosi per gli azzurri.

Alla fine il Tribunale ha optato per una penalizzazione, evitando così lo scenario più drastico. Con il nuovo -5 il Trapani sale a quota venti punti di penalità complessivi e scivola a 23 punti in classifica, finendo alle spalle proprio del Siracusa guidato da Marco Turati. Gli azzurri guadagnano quindi una posizione e risalgono al terz’ultimo posto.

Un bicchiere mezzo pieno per il Siracusa, che conserva i tre punti conquistati sul campo nello scontro diretto. Tuttavia i conti con la giustizia sportiva non sono ancora chiusi. Sia il Trapani sia il Siracusa, infatti, sono stati deferiti appena una settimana fa per il mancato versamento dei contributi Inps e delle ritenute Irpef relative alle mensilità di novembre e dicembre 2025.

Una situazione che lascia aperti nuovi scenari disciplinari e che potrebbe incidere ancora sulla classifica del girone nelle prossime settimane. Nel frattempo, però, il Siracusa prova a tenersi stretto ogni piccolo segnale positivo in una stagione complicata dentro e fuori dal campo.