Nuova Stazione marittima a Siracusa, ammessi 5 progetti nel concorso architettonico

Attualità · Autorità portuale

Un ex magazzino abbandonato da circa vent’anni e l’intero Molo S. Antonio saranno interessati da un importante intervento di riqualificazione che riguarderà un’area di circa 6,5 ettari nel porto Grande di Siracusa: si è conclusa la prima fase del concorso internazionale di progettazione promosso dall’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia orientale (AdSP), finalizzato alla riqualificazione complessiva del Molo S. Antonio, comprendente spazi pubblici, aree portuali, percorsi, sistemazioni esterne e pertinenze della futura Stazione marittima.

Il concorso è finalizzato all’individuazione della migliore proposta progettuale per restituire al Molo S. Antonio un nuovo ruolo urbano e portuale, attraverso una soluzione architettonica e paesaggistica capace di valorizzare l’intero waterfront e di dialogare armonicamente con il contesto storico e monumentale dell’isola di Ortigia. Nell’ambito dell’intervento, sono comprese anche le sistemazioni esterne e l’involucro del fabbricato destinato a futura Stazione marittima, mentre i lavori di rifunzionalizzazione degli spazi interni dell’edificio sono oggetto di un distinto appalto, già affidato dall’Autorità di Sistema portuale e di prossimo avvio.

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L’AdSP ha promosso il concorso coinvolgendo il Comune di Siracusa, la Facoltà di Architettura dell’Università di Catania, la Soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Siracusa, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa, l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siracusa e la Capitaneria di Porto. La Commissione ha già individuato le cinque proposte ammesse alla seconda fase, che partirà a breve; come previsto dalla procedura, le proposte sono state identificate esclusivamente mediante il codice alfanumerico assegnato dalla piattaforma, nel pieno rispetto dell’anonimato che caratterizza il concorso e i cinque codici sono già stati pubblicati sulla piattaforma telematica.

“Una partecipazione particolarmente significativa – spiega il commissario Adsp Francesco Di Sarcina – che ha visto concorrere ben 39 soggetti, circostanza che ha inevitabilmente comportato un leggero allungamento dei tempi necessari per completare la valutazione. Al fine di evitare che il periodo estivo possa penalizzare la qualità degli elaborati progettuali, si prevede un allungamento dei termini per la presentazione degli elaborati previsti per la seconda fase del concorso, estendendo la relativa scadenza tra la fine del mese di settembre e i primi giorni di ottobre”.

Nella seconda parte del concorso si passerà alla progettazione PFTE ed esecutiva dell’idea originaria finalizzata all’avvio della procedura di gara per la realizzazione delle opere previste negli elaborati progettuali.

“Grazie a questa iniziativa dell’Autorità Portuale la città di Siracusa potrà riappropriarsi di una parte importante del molo Sant’Antonio – evidenzia il sindaco Francesco Italia – e avrà la possibilità di usufruire di un’infrastruttura moderna ed efficiente al servizio sia dei cittadini che del crescente traffico crocieristico, perciò ringraziamo il prezioso lavoro che sta portando avanti l’Adsp”.